Xiaomi Redmi Note 10 a prezzi mai visti: si parte da soli 154,30 euro

Presentato davvero da poche settimane, Xiaomi Redmi Note 10 è diventato subito uno dei nuovi punti di riferimento per la fascia entry level degli smartphone. Entry Level, si intende, solo per il prezzo, considerando che le caratteristiche tecniche sono davvero d’eccezione.

Sono già iper competitivi con il prezzo di listino ufficiale, ma con l’offerta lampo che vi segnaliamo in basso diventano davvero dei prodotti da non perdere. Si parte da 154,30 euro. Clicca qui per acquistarlo.

Per i pochi che non avessero sentito parlare di Xiaomi Redmi Note 10, si tratta di un terminale che monta un display Super AMOLED da 6.43 pollici e una batteria da 5.000 mAh con supporto alla ricarica rapida a 33 W, processore Snapdragon 678, con interfaccia MIUI 12 basata su Android 11.

Ovviamente, si tratta di un prodotto che gode del pieno supporto da parte di Google, quindi con supporto Google Play Store, aggiornamenti multilingue e possibilità di ricevere i futuri aggiornamenti OTA.

Le dimensioni sono pari a 16 x 7,45 x 0,83 centimetri e pesa quasi 179 grammi ed include nella prima variante 4 GB di memoria RAM e 64 GB di memoria interna, ma sempre in sconto è disponibile anche la versione 4+128 GB. Non mancano le quattro fotocamere sul retro con sensore principale da 48MP.

Il terminale si acquista da questo indirizzo nelle due diverse varianti di memoria:

