Google potrebbe presentare Pixel 5a 5G il 17 agosto

Il Google Pixel 5a 5G potrebbe essere presentato domani: l’indiscrezione è confermata da alcuni negozi di riparazione che avrebbero appena ricevuto da Google diverse parti di ricambio, giusto in tempo per l’annuncio del telefono che dicono sia previsto per martedì 17 agosto.

Che il lancio fosse fissato per questo periodo Google lo dice da mesi, ma non c’era ancora la data precisa. Non possiamo escludere completamente la possibilità che si tratti di un falso ma sembra molto poco probabile: i componenti combaciano infatti con quanto visto attraverso diversi rendering trapelati online nel mese di febbraio.

Oltre al fatto che è ancora presente la presa jack da 3.5 millimetri, il che dovrebbe rendere felici gli amanti della musica via cavo, il telefono appare quasi identico all’attuale Google Pixel 4a 5G, almeno per quanto riguarda la scocca posteriore e il layout della fotocamera: la differenza più evidente è nel pulsante laterale, caratterizzato da una trama a righe in rilievo. Secondo alcuni operatori dei negozi sopracitati, il dorso del telefono appare leggermente più “gommoso” rispetto alla scocca in plastica dura utilizzata nella generazione precedente.

In una delle immagini è visibile anche una batteria di ricambio, dalla cui etichetta si legge che può accumulare 4.680 mAh: ciò significa che il Google Pixel 5a 5G avrà la batteria più grande del 4a 5G (che è da 3.800 mAh) nonché di qualsiasi altro telefono Pixel commercializzato fino ad oggi. Mancano all’appello le foto della scheda madre e di altri componenti: si dice che Google dovrebbe fare affidamento su un processore Snapdragon (probabilmente il 765G del Pixel 4a 5G) piuttosto che una variante del chip Tensor personalizzato in arrivo sul Pixel 6, il cui lancio è previsto per l’autunno.

Come dicevamo secondo la fonte il telefono dovrebbe essere presentato domani mentre la commercializzazione potrebbe cominciare giovedì prossimo, 26 agosto, al prezzo di 450 dollari, quindi 50 dollari in meno rispetto al 4a 5G ma ben al di sopra dei 350 dollari del Pixel 4a base: ma per questo bisognerà attendere la conferma ufficiale di Google.