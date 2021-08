Acqua reminder è l’app che ci ricorda di idratarci

L’acqua è essenziale per la nostra vita, bere a sufficienza la giusta quantità d’acqua è fondamentale per la nostra salute: così gli sviluppatori di Acqua reminder presentano l’app, integrata con Salute di Apple, progettata proprio per aiutare l’utente a calcolare di quanta acqua ha bisogno il suo corpo, oltre a tenere traccia della sua idratazione e ricordargli gentilmente di bere per raggiungere il proprio obiettivo.

E’ possibile creare notifiche personalizzate per ricordarsi di bere e pianificarle a seconda del momento in cui ci si sveglia e si va a dormire: è inoltre possibile scegliere l’intervallo fra una e l’altra e tenere traccia dei consumi passati durante la giornata, la settimana e il mese, con un quadro generalizzato anche sui valori nutrizionali giornalieri. L’acqua d’altronde costituisce la base di qualsiasi dieta sana e quest’app permette così di idratarsi in maniera efficace.

Acqua reminder usa l’app Salute di Apple per registrare i dati sul consumo di bevande nella sezione Nutrizione e richiede l’accesso ai seguenti tipi di dati: acqua, caffeina, proteine, energia dietetica, grassi, carboidrati e zuccheri. Quando si aggiunge un drink all’applicazione vengono così inviate automaticamente all’app “Salute” le seguenti informazioni nutrizionali di quel drink: contenuto di acqua, caffeina, proteine, calorie, grassi, carboidrati e zuccheri.

L’app è sviluppata da VGFIT, è localizzata in lingua italiana, è gratuita e attualmente si trova in 25esima posizione nella categoria Salute e Benessere su App Store, dove ha ricevuto oltre 5.000 valutazioni con una media di 4,5 stelle su 5. La versione attuale è la numero 1.7.28 e per poter essere installata, richiede almeno 170MB di spazio e la versione 10.0 di iOS e iPadOS.

Il piano di abbonamento Premium, disponibile a partire da 0,99 euro a settimana, offre accesso illimitato a tutte le bevande, i suoni di notifica, il widget dell’app, l’applicazione Apple Watch e rimuove tutta la pubblicità in cambio di un unico pagamento.

Dal punto di vista della privacy raccoglie informazioni sensibili come i dati sulla salute e sul fitness, oltre a quelli sugli acquisti, identificativi, sull’utilizzo e diagnosi dell’app che vengono collegate all’identità dell’utente con il preciso scopo di monitorarne l’attività nelle app e nei siti web di proprietà di altre aziende.

