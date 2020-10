Google ULR2Video trasforma le pagine web in video

I proprietari di pagine web potrebbero voler creare dei filmati per mostrare ai potenziali clienti i servizi offerti: chi non sa come creare un video o non dispone del budget per pagare qualcuno che lo faccia, potrà ricorrere Google URL2Video.

Si tratta di una funzionalità specifica creata dal team di Intelligenza artificiale di Big G. Google URL2Video è una soluzione che permette di analizzare un sito web, in grado di creare in automatico un filmato specificando solo durata e rapporto di aspetto (le proporzioni dello schermo).

Lo strumento di Google tiene conto del design delle pagine sorgente e sfrutta elementi quali testi, immagini e clip per creare un video ad hoc. Per addestrare l’IA, Google ha intervistato designer e determinato aspetti importanti in una pagina web ricavati da fattori euristici. In base a tali parametri, lo strumento analizza le pagine web e classifica elementi-chiave. Sulla base di questi e altri dettagli forniti dall’utente, l’IA seleziona elementi quali testate e immagini per “sfornare” il video finale.

Dopo la generazione del filmato di riferimento, è possibile cambiare colori e stili rigenerando il “girato” in base alle proprie necessità.

Google non è l’unica azienda ad avere sviluppato uno strumento di questo tipo; un tool simile – demonminato VidPress – è stato realizzato da Baidu (il principale motore di ricerca in lingua cinese) e anche questo permette di creare filmati, con tanto di voce fuori campo partendo da un semplice URL. È possibile conoscere i dettagli tecnici dello strumento di Google a questo indirizzo.

L’IA di Baidu è in grado di generare filmati di notizie con voce e materiale grafico, raccogliendo informazioni da diverse fonti; anche in questo caso basta fornire un URL all’algoritmo per eseguire l’intero processo. VidPress al momento funziona con la piattaforma di brevi video cinesi Haokan ed è limitato alla lingua mandarino. È in grado di creare fino a 1.000 video al giorno, contro i non più di 300-500 che è in grado di creare un essere umano. Per un video di circa due minuti in qualità 720p, l’IA impiega circa due minuti e mezzo.

