GoPro Hero 12 Black raddoppia l’autonomia e supporta AirPods

GoPro ha appena annunciato la sua ultima action camera: è la Hero 12 Black, che migliora soprattutto nell’esperienza utente, con una certa attenzione verso i professionisti e i creatori di contenuti.

Probabilmente la nuova caratteristica più interessante per gli utilizzatori abituali di una GoPro è la maggiore durata della batteria: l’azienda dichiara infatti una autonomia «fino a due volte» superiore rispetto alle versioni precedenti. Dato che la durata della batteria è da sempre uno dei punti dolenti di questi dispositivi sarà interessante vedere quale sarà l’autonomia effettiva nell’uso sul campo.

Tra le altre novità troviamo alcune nuove modalità di registrazione, di cui una 8:7 che consente di “estrarre” contenuti con proporzioni diverse mantenendo un’elevata risoluzione. Ci sono anche le modalità TimeWarp ed Effetto notturno, mentre quella HDR è stata ottimizzata per gestire ancora meglio le registrazioni in condizione di illuminazione mista.

Il sistema di stabilizzazione integrato Hypersmooth giunge in questa versione alla sua sesta generazione con alcuni miglioramenti non meglio precisati: questa componente è sempre stata ottima fin dall’inizio, quindi sarà interessante vedere quali differenze porta nell’uso pratico.

Per gli utenti Pro

Per i professionisti sono soprattutto due le novità di particolare interesse: una è il GP-Log, ovvero la modalità di scatto logaritmico, che rende la post-produzione molto più flessibile. L’altra è la sincronizzazione del timecode, utile per chi registra con due o più GoPro Hero 12 in quanto facilita la sincronizzazione delle tracce in post-produzione.

Per i creatori di contenuti

Per i creatori di contenuti c’è invece la possibilità di collegare gli auricolari via Bluetooth, AirPods compresi, in modo da utilizzare il microfono integrato per l’acquisizione audio in combinazione col microfono integrato nella videocamera. Gli auricolari abilitano anche i controlli vocali, in modo da poter gestire l’action cam senza dover usare le mani.

Altra novità interessante per questa categoria di utenti è la registrazione verticale attivabile anche quando si tiene la videocamera in orizzontale: ciò è possibile perché il sensore è abbastanza grande da poter registrare in questo formato, nello specifico in 9:16 a 4K e 30 fps, semplicemente ritagliando la scena in fase di registrazione.

Esteticamente la nuova GoPro Hero 12 Black si riconosce per il frontalino maculato (anziché monocromo). E dal punto di vista costruttivo, c’è una piccola-grande novità: sul fondo è integrato un attacco a vite per treppiede con filettatura universale 1/4″ che permette di agganciarla ai vari supporti senza bisogno di particolari accessori.

GoPro Hero 12 Black, disponibilità e prezzo

Ultima cosa, non c’è più bisogno di abbonarsi al servizio cloud per comprarla in sconto: sul sito ufficiale viene proposta a 449,99 € per tutti, indipendentemente da questo. I preordini sono appena partiti, nei negozi arriva il 13 settembre.