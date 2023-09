App Store di Vision Pro arriva in autunno, app iPhone e iPad incluse

È ufficiale: tra poche settimane gli sviluppatori potranno mettere mano alla versione beta di App Store per visionOS, il sistema operativo del visore Vision Pro presentato lo scorso giugno.

Lo scrive Apple in una nota pubblicata nel Developer Center, dove è possibile leggere che «con Vision Pro verrà lanciato un nuovissimo App Store contenete app e giochi realizzati per visionOS, oltre a centinaia di migliaia di app per iPhone e iPad e che funzionano perfettamente anche su visionOS».

App Store beta di Vision Pro già popolato di app

Per impostazione predefinita queste applicazioni verranno pubblicate automaticamente sull’ App Store di Vision Pro poiché la maggior parte dei framework presenti in iOS e iPadOS saranno inclusi anche in visionOS.

Se tuttavia un’app dovesse richiedere una funzionalità che non è presente in Vision Pro, allora App Store Connect (la piattaforma usata dagli sviluppatori per pubblicare le app su App Store) informerà lo sviluppatore che la sua app non è compatibile e che prima di poter essere distribuita sul visore dovrà essere aggiornata.

Come ottimizzare le app per il visore

In questo caso gli sviluppatori possono fare riferimento al simulatore di visionOS presente nella beta di Xcode 15, in modo da poter interagire con l’app su questo nuovo sistema operativo testandone le varie funzionalità. Apple ha già spiegato che è anche possibile eseguire ulteriori test tramite una valutazione di compatibilità o recandosi direttamente presso uno dei laboratori di sviluppo Apple.

Apple comunque precisa che quasi tutte le app attualmente disponibili su iPhone e iPad potranno essere eseguite sul visore così come sono, ma ovviamente gli sviluppatori che desiderano offrire un’esperienza utente progettata specificamente per Vision Pro possono farlo tramite l’apposito SDK di visionOS: in tal caso queste applicazioni adotteranno l’aspetto standard del sistema visionOS e potranno includere contenuti 3D ottimizzati per questo nuovo dispositivo.

Maggiori informazioni sono comunque disponibili presso il sito web per sviluppatori Apple. Trovate tutto quel che c’è da sapere sul visore Vision Pro di Apple in questo articolo di macitynet.