GOSCIEN monta il vostro latte per il cappuccino grazie all’USB

Cappuccino o zabaione? Non c’è differenza se per montare gli ingredienti utilizzate GOSCIEN, un montalatte elettrico che strizza l’occhio ai nostri lettori perché ha un pizzico di tecnologia al suo interno. Non ci sono fili – quindi niente intrecci di cavi, prolunghe, o necessità di posizionarsi vicino ad una presa elettrica – perché funziona a batteria, che non va però sostituita perché ne incorpora una ricaricabile.

E’ sufficiente un alimentatore qualsiasi, anche il vecchio caricatore da 5 Volt che Apple includeva negli iPhone degli anni addietro oppure direttamente la presa USB del computer o della powerbank di tutti i giorni, perché per potersi ricaricare – collegando il cavetto microUSB all’apposita presa presente sul fondo del manico – ha bisogno solo di 0,5 A. Durante questo processo si accende una luce LED di colore rosso, che vira al verde nel momento in cui la ricarica è completa. Ma a parte questa piccola agevolazione nella gestione dell’alimentazione, per il resto è simile a molti altri montalatte elettrici in commercio.

C’è un pulsante per l’accensione che, se tenuto premuto per due o tre secondi, spegne l’attrezzo. Ed è possibile regolare la velocità di rotazione della frusta su tre diversi livelli pigiando il medesimo pulsante (all’accensione si avvia a velocità ridotta: con un click aumenta e con un secondo click viene portato alla velocità massima) in modo da adattare il tipo di montatura in base all’ingrediente in lavorazione.

Per questo in apertura dicevamo che, essendo un montalatte, oltre a poter far schiumare il latte per il cappuccino del mattino, si può utilizzare anche negli altri pasti della giornata per montare ad esempio il latte per un dolce o un uovo per lo zabaione o per realizzare dei morbidi spumini.

Secondo la scheda tecnica è poco rumoroso e la testa della frusta, essendo costruita in acciao inossidabile, è adatta a tutti gli alimenti e si pulisce facilmente anche soltanto sotto l’acqua corrente, tanto più che la frusta si sgancia dal manico perciò la parte elettrica può essere tranquillamente allontanata dall’acqua durante questa operazione. Il confezione, oltre al cavetto per la ricarica, ci sono due diverse fruste che consentono di decidere il tipo di montatura in base all’ingrediente utilizzato e al risultato che si vuole ottenere.

E’ in vendita su Amazon e al prezzo di 16,99 euro lo si può prendere in considerazione anche come un’eventuale idea-regalo.