Tutti i giochi da tavolo Hasbro in sconto nelle Offerte di Primavera Amazon

Se volete comprare un gioco da tavolo da sfoderare durante feste e raduni in famiglia, con le Offerte di Primavera in diversi casi arrivate a risparmiare anche la metà: molti dei titoli più famosi di Hasbro sono infatti scontati proprio in questi giorni di festa.

Uno dei più gettonati è senz’altro Twister, classico gioco di abilità il cui scopo è rimanere l’ultimo giocatore in equilibrio sul tabellone dopo che tutti gli avversari sono stati eliminati.

Tra i tanti al momento è scontato anche Indovina Chi, gioco in cui si devono indovinare le identità misteriose. Il personaggio misterioso indossa un cappello? Oppure ha gli occhi azzurri?

Immancabile poi nella lista dei giochi da tavolo da sfoderare all’occorrenza è Taboo: scopo del gioco è suggerire una parola ai propri compagni di squadra nel tempo consentito dalla clessidra, ma facendo attenzione a non usare neppure una delle cinque parole taboo, pena l’eliminazione della carta.

Per i più piccoli c’è poi Cocco Dentista. Qui ci si sfida ad estrarre il dente dolorante del povero alligatore: se disgraziatamente si dovesse premere proprio il dente che gli fa male, il coccodrillo non ci penserà un minuto a dare un bel morso.

Tutte le offerte

Se volete dare un’occhiata a tutti i giochi da tavolo di Hasbro attualmente in sconto, di seguito trovate l’elenco dei titoli che la nostra redazione ha ritenuto più interessanti da segnalare:

A 19,39 € invece di 34,99 € | sconto 45% – fino a 25 mar 24

A 20,99 € invece di 35,99 € | sconto 42% – fino a 25 mar 24

A 23,99 € invece di 32,99 € | sconto 27% – fino a 25 mar 24

A 14,99 € invece di 22,99 € | sconto 35% – fino a 25 mar 24

A 22,39 € invece di 35,99 € | sconto 38% – fino a 25 mar 24

A 18,19 € invece di 27,99 € | sconto 35% – fino a 25 mar 24

A 26,59 € invece di 49,99 € | sconto 47% – fino a 25 mar 24

A 25,19 € invece di 35,99 € | sconto 30% – fino a 25 mar 24

A 16,99 € invece di 22,99 € | sconto 26% – fino a 25 mar 24

A 17,49 € invece di 29,99 € | sconto 42% – fino a 25 mar 24

A 11,69 € invece di 17,99 € | sconto 35% – fino a 25 mar 24

A 19,59 € invece di 34,99 € | sconto 44% – fino a 25 mar 24

A 26,29 € invece di 42,99 € | sconto 39% – fino a 25 mar 24

A 23,39 € invece di 35,99 € | sconto 35% – fino a 25 mar 24

A 13,49 € invece di 29,99 € | sconto 55% – fino a 25 mar 24

A 19,69 € invece di 29,99 € | sconto 34% – fino a 25 mar 24

A 13,49 € invece di 19,99 € | sconto 33% – fino a 25 mar 24

A 12,29 € invece di 22,99 € | sconto 47% – fino a 25 mar 24

A 17,79 € invece di 26,99 € | sconto 34% – fino a 25 mar 24

A 16,49 € invece di 22,99 € | sconto 28% – fino a 25 mar 24

A 6,99 € invece di 7,99 € | sconto 13% – fino a 25 mar 24

A 20,99 € invece di 24,99 € | sconto 16% – fino a 25 mar 24

A 22,99 € invece di 37,99 € | sconto 39% – fino a 25 mar 24

A 13,99 € invece di 14,99 € | sconto 7% – fino a 25 mar 24

A 11,19 € invece di 19,99 € | sconto 44% – fino a 25 mar 24

A 45,99 € invece di 79,99 € | sconto 43% – fino a 25 mar 24

A 11,19 € invece di 19,99 € | sconto 44% – fino a 25 mar 24

A 13,49 € invece di 23,99 € | sconto 44% – fino a 25 mar 24

A 12,19 € invece di 16,99 € | sconto 28% – fino a 25 mar 24

Le altre Offerte di Primavera 2024

Per tutte le Offerte di Primavera 2024 di Amazon potete fare riferimento a sezione dedicata del nostro sito web e a questa pagina che riassume le offerte principali del giorno precedente per categoria. Non dimenticatevi di iscrivervi ai nostri due canali Telegram Offerte Tech e Oltre Tech per l’elenco ragionato delle migliori offerte disponibili su Amazon e le offerte WOW che durano solo poche ore.