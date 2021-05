Hard disk LaCie e Seagate in sconto su Amazon

Se state pensando di espandere la capacità del computer fisso di casa oppure se volete mettere in borsa un disco portatile sul quale archiviare tutti i dati più importanti da tenere sempre a portata di mano, date uno sguardo alle offerte attualmente attive su Amazon su diverse soluzioni di LaCie e Seagate.

Quelli in promozione come dicevamo sono dischi che si possono sia montare internamente ad un computer che delle memorie portatili di varia capacità e formato. Nel primo caso avete la possibilità di scegliere alcuni dischi di Seagate da 3.5″ con interfaccia SATA, come ad esempio l’ottimo disco della serie IronWolf da 2 TB, che può essere montato anche su un NAS con sistema RAID, in sconto a poco più di 80 euro.

Le altre memorie in sconto sono prodotte sempre da entrambi i marchi sopracitati e si differenziano sia per la capacità, con i più portatili ed economici da 500 GB fino a salire optando per modelli da 1 TB e 2 TB, che per tipologia: ad esempio per chi ha bisogno di qualcosa di più robusto esteticamente, può scegliere il modello rugged di LaCie da 4 TB, con fattore di forma da 2.5″, velocità in lettura fino a 540 MB/s e in scrittura fino a 500 MB/s e dotato della tecnologia USB-C e di un cavo USB-C completamente reversibile in sconto del 22% a poco più di 150 euro. Questo disco rispetto agli altri è irrobustito dall’iconica cornice in gomma arancione che consente di assorbire gli urti causati da una caduta.

Se volete dare un’occhiata ai vari modelli proposti su Amazon da LaCie e Seagate non dovete far altro che cliccare sopra il nome del marchio in una delle varie volte che l’abbiamo citato nell’articolo. In alternativa per accedere più rapidamente alle offerte attualmente in corso vi proponiamo un elenco dei migliori modelli in promozione, sia dal punto di vista delle prestazioni che del rapporto qualità/prezzo specialmente adesso che sono scontati. Per ciascun modello trovate qui sotto l’apposita scheda con il prezzo di partenza, quello di sconto (con la percentuale) e il link per l’accesso alla scheda dell’articolo che vi consentirà poi di portare a termine l’acquisto su Amazon.

LaCie Portable SSD, 500 GB, SSD Esterno, 2.5″, USB-C, USB 3.0, Mac, PC, 3 anni di servizi Rescue (STHK500800) In offerta a 100,36 € – invece di 139,99 €

sconto 28% – fino al 14 maggio

Click qui per approfondire

LaCie Mobile Drive, 1 TB, Hard Disk Esterno Portatile, USB-C, USB 3.0, Moon Silver, 2 anni di servizi Rescue (STHG1000400) In offerta a 71,22 € – invece di 94,99 €

sconto 25% – fino al 14 maggio

Click qui per approfondire

LaCie Rugged Mini, Hard Disk Esterno da 4 TB, USB 3.0, Resistente agli Urti e alle Cadute, per PC e Mac, Arancione/Grigio, 2 anni di servizi Rescue (LAC9000633) In offerta a 152,51 € – invece di 194,99 €

sconto 22% – fino al 14 maggio

Click qui per approfondire

LaCie d2 Professional da 6 TB, Hard Disk Esterno, Classe Enterprise, USB-C, USB 3.0, 7.200 RPM, per Mac e PC Desktop, 5 anni di servizi Rescue (STHA6000800) In offerta a 230,04 € – invece di 279,00 €

sconto 18% – fino al 14 maggio

Click qui per approfondire

Seagate STGX2000400 Portable Drive, 2 TB, Hard Disk Esterno, Grigio, 2 Anni di Servizi Rescue, Amazon Special Edition, Nero In offerta a 83,99 € – invece di 94,99 €

sconto 12% – fino al 14 maggio

Click qui per approfondire

Seagate Game Drive per Xbox, 2 TB, Hard Disk Esterno Portatile, USB 3.0, Progettata per Xbox One, Abbonamento di 1 Mese a Xbox Game Pass, Bianco, 2 Anni di Servizi Rescue (STEA2000417) In offerta a 90,99 € – invece di 104,99 €

sconto 13% – fino al 14 maggio

Click qui per approfondire

Seagate IronWolf, 2 TB, Hard Disk SATA da 6 GBit/s, HDD, CMR 3,5″ 7.200 RPM, Cache da 256 MB per NAS con Sistema RAID, Pacchetto di Facile Apertura, 3 anni di servizi Rescue (ST2000VNZ04) In offerta a 80,74 € – invece di 84,63 €

sconto 5% – fino al 14 maggio

Click qui per approfondire

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).