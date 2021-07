Haylou RS3, smartwatch dall’eccezionale rapporto qualità prezzo

Haylou presenta il nuovo Haylou RS3, uno smartwatch che si distingue per l’elevato rapporto qualità prezzo: numerose le funzionalità avanzate disponibile ad un prezzo lancio di 69 dollari.

Haylou RS3 è equipaggiato con uno schermo AMOLED con display circolare da 1.2 pollici e risoluzione 390 x 390. Il telaio telaio è realizzato in lega di alluminio e caratterizzato da un design semplice ed elegante, che coniuga perfettamente estetica e tecnologia.

Il dispositivo è dotato di monitoraggio dell’ossigeno nel sangue (Spo2), un importante parametro fisiologico che abbiamo imparato a conoscere negli ultimi mesi, a portato di polso per tutti coloro che acquisteranno questo dispositivo.

Haylou RS3 è in grado di monitorare automaticamente 14 modalità sportive: corsa all’aperto, camminata, ciclismo, spinning, yoga, corsa indoor, ginnastica, basket, arrampicata sportiva, allenamento libero, canottaggio, nuoto in acque libere, piscina.

Non mancano il monitoraggio del sonno e quello della frequenza cardiaca 24 ore su 24 grazie al sensore di frequenza cardiaca ottico integrato, con algoritmo di frequenza cardiaca intelligente professionale.

È possibile visualizzare i trend della frequenza cardiaca a lungo termine attraverso lo smartphone per capire al meglio lo stato di saluto del proprio cuore.

La batteria offre fino a 15 giorni di completa autonomia, mentre dal punto di vista della resistenza Haylou RS3 offre impermeabilità fino a 5ATM e operatività a temperature fra gli 0 e i 40° C.

Disponibili infine i promemoria per messaggi e chiamate in arrivo collegando lo smartwatch al cellulare via Bluetooth 5.0 e interfacciandosi così a Facebook, Messenger, Whatsapp e molte altre app sincronizzabili in tempo reale.

Haylou RS3 si acquista online a soli 69 dollari cliccando su questo link diretto.