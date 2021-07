Soundmoji, Messenger sfida la pazienza con le emoji sonore

Le chat dirette a due sono infinitamente più comode degli ormai preistorici SMS, ma molti utenti spesso arrivano al limite della pazienza, e anche oltre, nelle chat dei gruppi di amici inondate di messaggi inutili: ancora una volta Messenger di Facebook anticipa tutti e si appresta a dare il colpo di grazia con Soundmoji, le prime emoji con effetti sonori.

La novità annunciata da Facebook nelle scorse ore non arriva a caso, perché il 17 luglio è il World Emoji Day, la giornata mondiale delle faccine che permettono di esprimere nelle chat scritte emozioni e sentimenti in maniera più immediata delle parole. Il colosso dei social conosce molto bene il suo pubblico, forse anche più e meglio di quanto gli utenti immaginano, e sa bene che le Soundmoji possono interessare moltissime persone che ogni giorno spediscono 2,4 miliardi di messaggi contenenti emoji.

Per il suo lancio Messenger mette già a disposizione una prima carrellata di SoundMoji tra cui scegliere: in USA sono già disponibili, mentre nei nostri lidi potrebbe essere necessario attendere ancora un po’. Per iniziare a usare le emoji sonore occorre aprire una chat in Messenger, selezionare l’icona delle emoji e da qui l’icona a forma di altoparlante per accedere all’elenco delle prime Soundmoji.

Così alcune delle emoji storiche, che conosciamo e usiamo da anni, sono abbinate a nuovi effetti sonori e brevi clip audio. Per esempio l’emoji dell’applauso con l’immagine delle due mani sarà visualizzata subito seguita dall’audio di un fragoroso applauso, lo stesso rispettivamente per quella che mostra un grillo o il rullo dei tamburi.

Il piccolo fantasma che fa la linguaccia è invece accompagnato da una risata diabolica, mentre la faccina che ride con le lacrime agli occhi è visualizzata accompagnata dall’audio di un intero pubblico che scoppia in risate incontenibili, che tanto ricorda show e serie TV comiche.

Nelle Soundmoji sono anche inclusi spezzoni audio di artisti, tra cui Rebecca Black, oltre che di celebri film e serie TV, tra cui F9, Brooklyn Nine-Nine, Bridgerton e altri ancora. Naturalmente Messenger amplierà il catalogo delle emoji sonore per offrirne sempre di nuove e sempre di più. D’ora in poi bisognerà prestare più attenzione quando si apre una chat in Messenger: forse meglio attivare la modalità silenziosa del telefono.

Tutti gli articoli di macitynet che parlano di Facebook, WhatsApp e Instagramsono disponibili ai rispettivi collegamenti.