HDD G-Drive USB-C rugged da 4TB a soli 116,99 € per il Prime Day

Tra le tante offerte del Prime Day di Amazon, una delle più interessanti è quella che riguarda il disco esterno G-Technology ArmorATD.

È un hard disk resistente e adatto a tutte le condizioni. Il target di questo prodotto sono ad esempio registi e fotografi di viaggi impegnati all’aria aperta, in virtà della sua resistenza all’acqua, alla polvere e agli urti su tre livelli, e del resistente case in alluminio, elementi che offrono sicurezza anche nelle condizioni più estreme.

L’unità protegge foto e video da cadute accidentali (resistenza agli urti fino a 1 m di altezza) grazie al montante antiurto interno, un solido case in alluminio e un bumper protettivo in gomma. L’unità vanta anche resistenza a pioggia, polvere e schiacciamenti fino a 435 kg. La velocità di trasferimento offerta arriva fino a 140 MB/s ed è dunque una soluzione ideale per effettuare il backup di foto, video e file, in qualunque condizione.

La connettività USB-C è plug-and-play con supporto per Thunderbolt 3 e include un adattatore da USB-C a USB-A per la massima compatibilità USB 3.0. L’unità funziona con Mac e Windows e la garanzia è di 3 anni.

Le dimensioni sono di 132 mm x 88 mm x 30 mm; il peso è di 0,35kg. L’unità costa normalmente 197,99 euro ma in questo momento è possibile averla per 116,99 euro.

