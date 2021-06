Prime Day, D-Link rende più sicura la vostra casa a prezzi imbattibili

Anche D-Link tra i brand con ottimi sconti per Amazon Prime Day 2021. Gli sconti sono davvero imperdibili per chi vuole farsi una casa più smart, e variano su moltissimi prodotti. Ecco di che si tratta.

Nell’occasione, l’azienda mette a disposizione diversi prodotti del proprio ecosistema; dalle videocamere di sorveglianza indoor e outdoor, a router wi-fi 6, fino a range extender e hub USB.

Tra i primi prodotti in sconto il router wi-fi 6 DIR-X5460, di ultima generazione e con velocità fino a 5,4gbps, per una navigazione più rapida, streaming 4K e giochi online. Gode di tecnologie OFDMA e MU-MIMO aumentano fino a quattro volte il numero totale di dispositivi che la rete è in grado di gestire senza problemi. Viene proposto al prezzo di 149,90 euro, con un risparmio di 80 euro.

C’è pure la videocamera da esterni DCS‑8627LH, dotata di un sistema di rilevamento AI in grado di distinguere in modo intelligente gli oggetti in movimento. Oltre che garantire la visione notturna, è certificata IP65. Al momento al prezzo di 109,90 euro, con un risparmio di 80 euro.

Ancora, in sconto il wi-fi mesh COVR-1103, utile per potenziare e rendere uniforme la connessione internet in tutta la casa, al prezzo di 99,90 euro, con un risparmio di 50 euro netti.

Non manca la videocamera indoor DCS-8325LH al prezzo di 64,90 euro, l’hub USB-C 6in1 DUB-M610, ideale per lavorare con semplicità e in mobilità, aggiunge al PC un lettore di schede SD e micro SD a doppio slot, la videocamera compatta DCS-6500LH (sconto del 22%), con funzione pan & tilt e dal design originale; il range extender DAP-1620 (sconto del 25%), per aumentare la copertura di rete in tutta la casa; l’hotspot wi-fi DWR-933 (sconto del 42%), per condividere una connessione Wi-Fi mobile ad alta velocità.

Di seguito tutti gli sconti D-Link:

D-Link Videocamera mydlink DCS-8526LH Wi-Fi Pan&Tilt Full HD 1080p con rilevamento della persona (AI), Visione notturna, Registrazione video su cloud o microSD, Funziona con Alexa e Google Assistant In offerta a 89,90 € – invece di 174,90 €

sconto 49% – fino al 22 giu 21

Click qui per approfondire

D-Link DCS-8627LH Videocamera mydlink Spotlight Wi-Fi Full HD per esterni con faro da 400 lumen, visione notturna a colori, rilevamento di movimenti e suoni basati su AI, sirena da 90 dB In offerta a 109,90 € – invece di 189,90 €

sconto 42% – fino al 22 giu 21

Click qui per approfondire

D-Link DCS-6100LH Videocamera mydlink Wi-Fi Full HD compatta con visione notturna, rilevamento di movimenti e suoni, registrazione video, ONVIF, Compatibile con Alexa e l’Assistente Google, WPA3 In offerta a 29,90 € – invece di 49,99 €

sconto 40% – fino al 22 giu 21

Click qui per approfondire

D-Link DCS-8000LHV2 Mini Telecamera Full HD con Intelligenza Artificiale, Wi-Fi, Visualizzazione Grandangolare 120°, 1080p, Bianco In offerta a 42,90 € – invece di 70,90 €

sconto 39% – fino al 22 giu 21

Click qui per approfondire

D-Link DHP-P601AV Starter Kit di 2 Adattatori Powerline con Presa Passante, Porta Gigabit, AV1000, Velocità fino a 1000Mbps, per Streaming HD e Gioco Online, Plug&Play (Facile Configurazione), Bianco In offerta a 44,90 € – invece di 69,99 €

sconto 36% – fino al 22 giu 21

Click qui per approfondire

D-Link DSP-W218 Mini Smart Plug Wi-Fi con controllo energetico, per controllare lo spegnimento degli elettrodomestici o impostare programmazioni, funziona con Amazon Alexa, Google Home In offerta a 23,99 € – invece di 39,99 €

sconto 40% – fino al 22 giu 21

Click qui per approfondire

D-Link DCS-6500LH videocamera compatta mydlink Wi-Fi Full HD Pan & Tilt, visione notturna, rilevamento di suoni/movimenti, audio a 2 vie, registrazione video su app/cloud/scheda SD, sicurezza WPA3 In offerta a 38,99 € – invece di 49,99 €

sconto 22% – fino al 22 giu 21

Click qui per approfondire

D-Link DWR-932 Pocket Hotspot 4G LTE via SIM, Wi-Fi N150 Mbps, SIM e Micro SD Card Slot, Porta Micro USB, Inclusa Batteria Ricaricabile da 2020 mAh, Nero/Antracite In offerta a 39,99 € – invece di 169,99 €

sconto 76% – fino al 22 giu 21

Click qui per approfondire

D-Link DWR-921 Router 4G LTE, Wireless N300, WiFi (802.11b, 802.11g, 802.11n), 4 Porte LAN Fast Ethernet, SIM Card Slot Integrato, 2 Antenne Esterne, Nero In offerta a 74,90 € – invece di 129,90 €

sconto 42% – fino al 22 giu 21

Click qui per approfondire

D-Link DWR-933 Hotspot Wi-Fi Cat 6 4G/LTE-Avanzato, 300 Mbps, portatile, alimentato a batteria fino a 14 ore, wireless AC1200 dual-band, sbloccato In offerta a 77,90 € – invece di 129,99 €

sconto 40% – fino al 22 giu 21

Click qui per approfondire

D-Link DGS-108 Switch 8 Porte Gigabit, Struttura in Metallo, Nero/Antracite In offerta a 24,49 € – invece di 39,99 €

sconto 39% – fino al 22 giu 21

Click qui per approfondire

D-Link DAP-1620 Range Extender Universale/Ripetitore Wi-Fi AC1300, Dual Band, 2 Antenne Esterne a Scomparsa, 1 Porta Ethernet Gigabit 10/100/1000 Mbps, Pulsante WPS, Bianco In offerta a 29,90 € – invece di 59,99 €

sconto 50% – fino al 22 giu 21

Click qui per approfondire

D-Link DUB-M810 Hub USB di Tipo C 8 in 1, Adattatore USB C con HDMI 4K e 1080 p, 2 Porte USB 3.0 e USB 2.0, Lettore di Schede SD e MicroSD, Porta Rete RJ45 1 Gbps, Un USB C di Ricarica fino a 100 W In offerta a 44,90 € – invece di 69,90 €

sconto 36% – fino al 22 giu 21

Click qui per approfondire

D-Link DWR-920 Router 4G LTE, Wireless N300, Cat 4, Mobile 3G/4G, Multi WAN, Porte Gigabit,Slot per SIM Card Integrato In offerta a 59,90 € – invece di 79,90 €

sconto 25% – fino al 22 giu 21

Click qui per approfondire

D-Link DAP-1610 Range Extender Ripetitore Wi-Fi AC1200 Dual Band, 1200 Mbps,1 Porta LAN, Fast Ethernet, Compatibilità Universale In offerta a 26,99 € – invece di 49,99 €

sconto 46% – fino al 22 giu 21

Click qui per approfondire

D-Link DIR-878 Router Wi-Fi AC1900 Dual band, 5 Porte Gigabit, AC SmartBeam, Tecnologia MIMO, Rete Ospiti, Parental Control, Configurazione Semplice, WPS/Reset In offerta a 69,90 € – invece di 149,99 €

sconto 53% – fino al 22 giu 21

Click qui per approfondire

D-Link DAP-2020 Access Point Wireless N300, Due Antenne Esterne da 5 dB, Bianco In offerta a 21,50 € – invece di 39,90 €

sconto 46% – fino al 22 giu 21

Click qui per approfondire

D-Link COVR-1103 Sistema Wi-Fi AC1200 dual-band (confezione da 3) per la casa con 2 porte Gigabit, MU-MIMO, Parental Control, funziona con Amazon Alexa e Google Assistant, certificato Wi-Fi EasyMesh In offerta a 99,90 € – invece di 149,90 €

sconto 33% – fino al 22 giu 21

Click qui per approfondire

D-Link DWM-222 Chiavetta Internet, USB, 4GLTE/3G, HSPA+, Nero/Antracite In offerta a 59,90 € – invece di 99,99 €

sconto 40% – fino al 22 giu 21

Click qui per approfondire

D-Link DAP-2610 Access Point Wireless AC1300 Wave 2, DualBand PoE In offerta a 79,90 € – invece di 199,99 €

sconto 60% – fino al 22 giu 21

Click qui per approfondire

D-Link DIR-X5460 Router EXO AX5400 Wi-Fi 6 con porta WAN e 4 porte LAN, MU-MIMO, gestione della banda SmartConnect, WPA3, Speedtest integrato. Si integra con Amazon Alexa e Gooogle Assistant. In offerta a 149,90 € – invece di 229,99 €

sconto 35% – fino al 22 giu 21

Click qui per approfondire

D-Link DGS-1100-16V2 Smart Switch Gestito, 16 Porte Gigabit, Supporto VLAN, Funzionalità Layer 2, QoS, 802.3az EEE, Senza Ventole In offerta a 89,90 € – invece di 149,90 €

sconto 40% – fino al 22 giu 21

Click qui per approfondire

D-Link DUB-M610 Hub USB di Tipo C 6 in 1, Adattatore USB C con HDMI 4K e 1080 p, 2 Porte USB 3.0 e USB 2.0, Lettore di Schede SD e MicroSD, Un USB C di Ricarica fino a 100 W In offerta a 38,90 € – invece di 54,90 €

sconto 29% – fino al 22 giu 21

Click qui per approfondire

D-Link DIR-842V2 Router Gigabit Wireless AC1200, MU-MIMO, Velocità Wi-Fi fino a 867 Mbps/5GHz + 300 Mbps/2,4 GHz, 4 Porte Gigabit LAN, Gigabit WAN, WPA3, Modalità Operative Multiple In offerta a 49,90 € – invece di 64,90 €

sconto 23% – fino al 22 giu 21

Click qui per approfondire

Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte Prime Day