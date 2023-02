HiBREW, la macchina per il caffè portatile

Per gli italiani il caffè è molto più che un vizio o una necessità: è sacro. Chi non può proprio rinunciarvi, con la macchina HiBREW attualmente in promozione potrà finalmente esaudire il sogno di prepararselo in ogni dove, anche nel luogo più remoto del pianeta.

Grande come una borraccia (siamo sui 24 centimetri di lunghezza e 7 di diametro, per un peso complessivo di 600 grammi) e con la tazza incorporata, funziona con qualsiasi tipo di caffè macinato (e quindi, se vi preparate prima la miscela, potete macinarvelo pure a casa) e con le capsule Nestlé Nespresso e Dolce Gusto.

Se avete l’acqua calda a disposizione, vi prepara il caffè in un minuto, altrimenti può riscaldarla lui e in quel caso dovrete attenderne soltanto cinque. Ha una capacità di 60 millilitri, quindi quel che può contenere una tazzina per un caffè normale.

Può essere alimentato sia con la presa accendisigari dell’auto, sia con una classica presa di corrente, e siccome consuma soltanto 80 Watt il suo punto forte è che, tramite la porta USB, si può alimentare anche attraverso una comune batteria d’emergenza, il che significa che ci si può preparare il caffè persino in montagna, a decine e decine di chilometri dalla civiltà.

Perciò è l’ideale per prepararsi il caffè ovunque: non solo a casa (magari in camera, senza nemmeno uscire dal letto), ma anche in campeggio, durante i viaggi in auto, in aereo, o persino per chi ha una piccola attività e vuole poter offrire al volo un caffè al cliente in ufficio.

La promozione

Se l’idea vi piace allora sappiate che la macchina portatile per il caffè espresso HiBREW costa 143,39 € ma al momento c’è uno sconto del 58% che vi permetterà di acquistarla per 59,83 €.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.