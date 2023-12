Hisense Smart Mini C1 è il proiettore compatto che non rinuncia a nulla

Tutto quello che serve per trasformare una camera in cinema, o una parete al campeggio d’estate in mega schermo per videogiochi è integrato nel compatto e potente video proiettore Hisense Smart Mini C1.

Misura solamente 24,5 x 21,6 x 17,9 cm e pesa 4,6 kg: trasportando questo piccolo cubo mette a disposizione proiezione a triplo laser per immagini 4K fino alla dimensione massima di 300 pollici.

Si possono improvvisare ovunque schermi da 65 pollici fino a 300 pollici. La tecnologia Auto Magic AI Adjusting sfrutta algoritmi che regolano automaticamente la geometria delle immagini per evitare distorsioni e anche ostacoli nell’area di proiezione.

In beve il proiettore impiega l’intelligenza artificiale per riconoscere in automatico le dimensioni della parete per adattare sia l’area di proiezione che la correzione della messa a fuoco. Il costruttore assicura elevata luminosità delle immagini e colori brillanti, caratteristiche dei proiettori laser rispetto a quelli LED, oltre ai consumi di energia inferiori, lunga durata e dimensioni inferiori.

Supporta contenuti HDR e Dolby Vision. Hisense Smart Mini C1 integra anche un sistema audio sviluppato da JBL con supporto Dolby Atmos per assicurare una esperienza sonora avvolgente in abbinamento ai contenuti proiettati.

Infine il proiettore funziona anche come una televisione smart grazie al sistema operativo VIDAA del costruttore, lo stesso impiegato sui TV Hisense. Questo significa che si proiettano subito Netflix, Amazon Prime Video, YouTube, Dsieny+, Now e Apple TV+. Viene fornito con telecomando con tasti retro illuminati e con funzioni vocali per l’uso tramite Amazon Alexa e VIDAA Voice di Hisense.

Adora il mondo Apple

Per gli utenti Apple è supportata le tecnologia AirPlay per riprodurre film, musica, giochi e foto tramite il video proiettore indifferentemente da iPhone, iPad e Mac. È anche compatibile con Apple Home, così è possibile controllare il videoproiettore da iPhone, iPad, Apple Watch, HomePod mini e Mac tramite tecnologia Apple HomeKit.

Hisense Smart Mini C1, disponibilità e prezzo

Nel comunicato di lancio il costruttore non indica il prezzo di vendita: nel momento in cui scriviamo da questa pagina di Amazon è proposto in sconto a 2020 ,89 euro contro un prezzo indicato di listino di 2.299 euro.

Tutti gli articoli di macitynet che parlano di Hisense sono disponibili da questa pagina.