Vision Pro avrà la sua cover Apple

Quando si parla di prodotti hardware Apple, spesso si parla anche di accessori che ne circondano il lancio e ne connotano l’intero ciclo di vita: non si contano, ad esempio, gli accessori disponibili per iPhone e iPad: pare che anche per Vision Pro potrebbe esserci un mercato parallelo di accessori, a cominciare da una cover ufficiale Apple.

È emersa, infatti, una nuova cover ufficiale Apple Vision Pro nelle nuove registrazioni di brevetto di design provenienti da Hong Kong, rivelando per la prima volta questo particolare accessorio prima parte per il visore della Mela.

Apple ha ottenuto altri 70 brevetti di design a Hong Kong relativi al visore Vision Pro lo scorso venerdì 22 dicembre. Le registrazioni, scoperte per la prima volta da PatentlyApple, includono un accessorio Vision Pro mai visto prima, con una serie di immagini che mostrano vari angoli del prodotto.

Il design dell’accessorio sembra corrispondere al cerchietto di Vision Pro, realizzato utilizzando un tessuto intrecciato morbido per coprire l’intera parte anteriore e i lati del visore. Non copre la parte posteriore del sensore stesso o il Light Seal in alcun modo, probabilmente è progettato per proteggere il display frontale EyeSight da graffi e da altri danni accidentali. La cover presenta anche una linguetta sul lato sinistro per rimuoverla facilmente dal visore.

L’altro brevetto di design degno di nota ottenuto da Apple nell’ultima serie di registrazioni è una batteria per Vision Pro, erroneamente identificata da alcuni siti web come un nuovo pacco batteria MagSafe, che mostra una porta incassata. Questo è degno di nota poiché conferma che il cavo dell’unità della batteria sarà removibile.

Quanto al prezzo del visore, avrà un listino di 3499 dollari un prezzo più alto di quello previsto. Sarà disponibile a inizio 2024 presso gli Apple Store e gli store autorizzati e nella sua prima fase iniziale Apple lancerà il Vision Pro solo negli Stati Uniti. Successivamente sarà immesso anche in altri mercati. Non è chiaro in quali.

Chi ha avuto modo di vedere in anteprima i video spaziali che è possibile riprodurre sul visore, è rimasto entusiasta. A questo indirizzo vi spieghiamo cos’è e a cosa serve Vision Pro.