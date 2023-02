HONOR Magic Vs è il nuovo pieghevole presentato alla MWC23

Al fianco del Magic5 Pro, Honor presenta alla MWC23 anche il suo ultimo foldable, HONOR Magic Vs, il primo smartphone pieghevole del brand a debuttare al di fuori della Cina. Ecco caratteristiche, foto e prezzo di lancio.

HONOR Magic Vs, nonostante si tratti di un pieghevole, risulta davvero sottile, con uno spessore di appena 12,9 mm quando è ripiegato, con un peso di 267 grammi, in gran parte dovuti alla sua batteria da ben 5000 mAh, la più capiente tra gli smartphone pieghevoli di peso inferiore a 270 grammi.

Tra le particolarità che rendono questo terminale pressoché unico vi è la cerniera senza ingranaggi, che riduce il numero di componenti strutturali dai 92 della precedente generazione ad appena 4. Ovviamente, il brand non ha inteso indebolire la cerniera, che è invece in grado di resistere fino a 400.000 pieghe, il che equivale a più di dieci anni di utilizzo con 100 pieghe al giorno.

HONOR Magic Vs è dotato di un display esterno da 6,45 pollici con un rapporto di aspetto 21:9 e un rapporto schermo/corpo del 90%. Quando è aperto, HONOR Magic Vs offre un’esperienza simile a quella di un tablet, con uno schermo interno di 7,9 pollici.

Quanto al versante multimediale, HONOR Magic Vs è dotato di un sistema di tripla fotocamera posteriore con una fotocamera principale IMX800 da 54MP, una fotocamera principale Ultra-Wide & Macro da 50MP e una fotocamera con zoom ottico 3X da 8MP.

Sotto al cofano, a differenza del Magic5 Pro, è alimentato dal processore Snapdragon 8+ Gen 1, supportato dai motori Turbo X di HONOR, che promette di far girare l’intera interfaccia in modo assolutamente fluido.

HONOR Magic Vs esegue l’ultima versione di HONOR MagicOS 7.1 basata su Android 13 ed è dotato di Smart Multi-window e APP Extender per supportare il multi-tasking tra le applicazioni e all’interno della stessa applicazione.

Colore, prezzi e disponibilità

Disponibile in due colorazioni, ciano e nero, HONOR Magic Vs avrà un prezzo a partire da 1599,00. La disponibilità non è stata ancora annunciata, ma ulteriori dettagli in merito arriveranno presto.

Per tutte le notizie riguardanti le presentazioni del MWC23 vi rimandiamo direttamente a questo indirizzo.