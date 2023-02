A MWC23 AVM presenta i primi Fritz!Box con Zigbee, Matter e Wi-Fi 7

Mostrati in anteprima allo ShowStopper del 26 Febbraio sono arriva anche allo stand MWC23 di AVM i nuovi modelli di Fritz!Box che oltre a potenziare connettività e aumentare in versatilità strizzano l’occhio alla domotica espandendo le poprie capacità DECT/ULE con il protocollo Zigbee e con la futura compatibilità Matter ma non dimenticano i nuovi protocolli Wi-Fi 7 e la capacità di gestire le connessioni ad alta velocità cablate con DSL, Fibra e interconnesse nella rete locale.

Sono tre le novità presentate qui a Barcellona pensate anche per la domotica: due router, un gateway/reapeter per Dect e Zigbee mentre per la connettività 5G arriva un nuovo Fritz!Box compatto.

Cambia di nuovo l’estetica dei prodotti con i router che acquistano un aspetto verticale e fanno sparire quasi del tutto la livrea rossa che aveva caratterizzato i prodotti dell’azienda fin dai suoi inizi. Sarà sicuramente più facile posizionarli in un salotto sempre che abbiate spazio sul retro per far passare i cavi delle connessioni fisiche (alimentatore, LAN, telefonia etc.).

Per quanto riguarda l’ampliamento verso la domotica la scelta di Zigbee non è casuale: le prime periferiche ad essere collegata saranno sicuramente le lampade smart di Philips Hue, Ikea e altri che potranno essere inserite anche nel controllo domotico della nuovo Fritz OS 7.5.

Ma c’è di più: se avete già un Fritz!Box in casa potete gestire le periferiche Zigbee con il gateway apposito che verrà visto anche da Matter portando le periferiche Zigbee ai border router di Alexa, Google e pure su Homekit se avete una Apple TV o un Homepod recente.

Veniamo ai modelli.

FRITZ!Box 5690 XGS per connessioni veloci in fibra e LAN

FRITZ!Box è un router per fibra ottica ultraveloce che finalmente raggiunge fino a 10 gigabit/s nelle reti in fibra ottica grazie allo standard XGS-PON: include Wi-Fi 7 e Wi-Fi 6, una porta WAN/LAN da 10 gigabit (anche qui ci sta un bel finalmente!) e l’intera gamma di funzioni FRITZ! per la telefonia (con DECT servizio fax, segreteria telefonica, chiamate con audio di qualità) oltre alla Smart Home e il networking. Oltre a DECT ULE che offre la possibilità di collegare le periferche di AVM come valvole, lampade, prese comandate e controlloer, supporta anche Zigbee ed è compatibile con Matter.

FRITZ!Box 5690 Pro combina fibra ottica e DSL

E’ il router versatile che combina per la prima volta fibra ottica e DSL in un unico dispositivo. Pensato per tutti coloro che vogliono investire in un router con tante caratteristiche esclusive e non vogliono cambiarlo quando in casa arriverà la fibra. (Attenzione per i fan della connettività SKY, non è al momento compatibile MAP-T).

Si merita il suffisso Pro perché include anche una rete tri-band molto potente a 6 GHz, la nuova terza banda di frequenza Wi-Fi. Ovviamente supporta come il fratello minore l’attuale standard wireless Wi-Fi 6 e il Wi-Fi 7, la prossima generazione di connessioni Wi-Fi, con miglioramenti in termini di latenza, velocità e volume di produzione e, oltre a DECT ULE, dispone anche dello standard wireless Zigbee ed è predisposto per Matter.

5G e LTE con il FRITZ!Box 6860 5G

Se la fibra o la DSL non arrivano nella vostra casa e/o volete sfruttare la connettività mobile alla massima velocità o nei luoghi più ameni potete usufruire servizi streaming con una connessione superveloce attraverso le reti mobili 5G.

Il FRITZ!Box 6860 5G supporta il 5G (NSA, SA), l’LTE e raggiunge velocità di trasmissione dati fino a 1,3 gigabit/s. Inoltre, include Wi-Fi Mesh con standard Wi-Fi 6 ed è compatibile con gli extender mesh della serie AX (o con un router della serie AX) in grado di distribuire i dati in modalità wireless in tutta la casa con uno standard ottimizzato per la multi connettività. Le dimensioni del prodotto sono ridotte ed occupa poco spazio grazie al suo assetto verticale con la presa Ethernet posta nella parte bassa. Grazie alla connessione per l’alimentazione tramite Power over Ethernet, il FRITZ!Box 6860 5G può essere collocato in qualsiasi punto della casa, anche su una parete.

Un Gateway Fritz!Smart per integrare Zigbee che è anche un repeater Dect

il nuovo FRITZ!Smart Gateway è un prodotto che combina DECT e Zigbee in un unico dispositivo e amplia l’offerta FRITZ! per la Smart Home con una serie di nuove applicazioni. Nuove possibilità di integrazione, soprattutto per il controllo dell’illuminazione delle luci LED Zigbee e di altri produttori che possono essere facilmente integrate nella Smart Home di FRITZ!. Se non avete intenzione di acquistare uno dei nuovi router 5690 potete aggiungere comunque alla vostra installazione FritzBox l’estensione domotica del gateway dedicato che potrà portare anche su altri piani della vostra casa la connettività Dect sia per la domotica che per la telefonia.

In nuovi prodotti saranno disponibili tra pochissime settimane. Nella giornata del 28 Febbraio vi riportereremo altri dettagli. Per tutte le informazioni su AVM partite da questa pagina.