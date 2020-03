HP amplia il proprio portafoglio di stampanti da tasca con Sprocket Select per smartphone

Da HP l’annuncio di una nuova stampante della famiglia Sprocket: Sprocket Select, progettata esclusivamente per gli smartphone e, dunque, per la stampa in mobilità. Dotata di un’applicazione Sprocket aggiornata, la nuova stampante ottimizza la stampa da mobile e rende più semplice la condivisione dei momenti di vita quotidiana in mobilità, anche grazie a nuovi strumenti di editing potenziati.

HP Sprocket Select si presenta agli utenti con un design sottile ed ecologico, realizzato con oltre il 50% di plastica riciclata. Permette di personalizzare le foto con nuovi ed originali sticker, oltre che con cornici creati dall’utente, che diventa così artista delle proprie foto.

La nuova stampante, afferma la società, offre stampe di qualità superiore, formato portafoglio su carta adesiva ZINK, 30% più grande della Sprocket.

Oltre alla nuova stampante, è stata aggiornata anche l’applicazione di supporto, per offrire all’utente nuove esperienze. Sarà, ad esempio, possibile filtrare e stampare le foto direttamente dai social media utilizzando gli hashtag, raccontare visivamente le storie includendo una varietà di immagini in un’unica stampa con la funzione “Collage”.

HP Smart App è stata arricchita per rendere l’elaborazione fotografica e la stampa più facile, grazie alle opzioni per correggere e modificare rapidamente le foto grazie ad un nuovo strumento di fotoritocco. Inoltre, aggiunta la funzionalità Print Anywhere si estende alle serie di stampanti ENVY Photo e OJ Pro, così per gli amanti della fotografia sarà possibile stampare le foto delle vacanze mentre sono ancora sul posto.

Prezzi e disponibilità

Sprocket Select è ora disponibile in Italia al prezzo di 139,00 euro, mentre l’app HP Sprocket App e HP Smart App sono disponibili al download da Apple o Google Play Store.

Se siete alla ricerca di una stampate per iPhone, iPad e dispositivi mobili, ecco la lista delle migliori secondo noi. Se vi interessa, invece, una stampante desktop i nostri consigli per gli acquisti si trovano a questo link.