HP Envy Move è un all-in-one con maniglia trasportabile e con batteria

Nell’ambito dell’evento Imagine 2023, HP ha presentato una serie di nuovi prodotti, incluso l’HP Envy Move, indicato come il primo PC all-in-one “trasportabile”.

Il produttore presenta il dispositivo come “un nuovo modo di vivere i contenuti ovunque all’interno della propria abitazione”.

Il form factor dell’all-in-one in questione ricorda un iMac ma è pensato per poter essere facilmente trasportato in giro per casa, grazie ad una maniglia sulla parte superiore dello schermo: si scollegano tastiera e mouse, e grazie a dei sostegni presenti nella parte inferiore è possibile spostare l’all-in-one (peso 4,1 kg) al volo su una superfice piana in un diverso ambiente. Non c’è bisogno di disporre di una presa di corrente perché una batteria integrata assicura fino a 4 ore di autonomia.

Un connettore HDMI consente di usare l’all-in-one come schermo (utile, ad esempio, con una console). Il display è un LCD IPS da 23,8″ con risoluzione QHD (2560×1440 pixel), luminosità massima di 300 nit una copertura del gamut sRGB al 99%.

Gli speaker regolano le impostazioni in base alla posizione dell’utente nella stanza. Il PC integra un processore Intel Core i5 di 13a generazione (i5-1335U o i3-1315U), fino a 16GB di memoria RAM LPDDR5 e fino a 1TB di spazio di archiviazione (NVMe). Tra le tecnologie integrate di serie c’è Intel Unison per collegare dispositivi iOS e Android per la condivisione dei file, telefonate, messaggi, notifiche, ecc.

Sul versante connettività abbiamo: e USB (di cui una Type-C), la già citata HDMI, il supporto alle reti Wi-Fi 6E e al Bluetooth 5.3.

La webcam integrata è da 5MP che è possibile nascondere. Sono presenti funzionalità software che tengono conto della presenza o meno dell’utente davanti allo schermo e funzionalità AI con suggerimenti per l’attività fisica, promemoria quando si sta troppo davanti allo schermo e di stare distanti dallo schermo.

HP sfrutta per vari elementi materiali riciclati (il tessuto della tasca posteriore e la cassa degli altoparlanti sono realizzati in poliestere riciclato) e i prezzi negli USA partono da 899$.