Huawei Mate Xs 2 si preordina in Italia con 100€ di sconto

Huawei ha annunciato l’arrivo in Italia del pieghevole Huawei Mate Xs 2, più leggero e sottile del predecessore. Huawei Mate Xs 2 è​ il nuovo smartphone pieghevole del costruttore, che sta investendo molto in questo settore, sperando che esploda, trovandosi così in una posizione di vantaggio su molti altri concorrenti.

Tra le peculiarità, la cerniera a doppia rotazione battezzata Falcon Wing con piega piatta, che rende Mate Xs 2 più resistente e anche più compatto. Sebbene il suo form factor sia la caratteristica più importante, il terminale non rinuncia comunque a caratteristiche di punta, come un display pieghevole True-Chroma da 7,8 pollici, oltre a un sistema di fotocamere True-Chroma da 50 MP, con fotocamera ultra-angolare da 13 MP e teleobiettivo da 8 MP, che supporta Huawei XD Optics.

Il peso di Huawei Mate Xs 2 è di 255 grammi, certamente tanti se paragonati a uno smartphone tradizionale, ma tra i più leggeri se si guarda al mercato dei dispositivi pieghevoli. Come anticipato, Huawei Mate Xs 2 è dotato della cerniera a doppia rotazione Falcon Wing di nuova generazione. Una volta aperto, lo schermo diventa piatto e liscio così da offrire, a detta del team, una esperienza ancora più coinvolgente.

Quando è aperto, Mate Xs 2 mette a disposizione un display pieghevole True-Chroma da 7,8 pollici con risoluzione di 2.480 x 2.200 pixel​ e una rapporto 8:7.1. Il terminale supporta una frequenza di aggiornamento fino a 120Hz, un oscuramento PWM ad alta frequenza a 1440Hz e una frequenza di campionamento del tocco fino a 240Hz.​

A livello di autonomia è dotato di una batteria da 4600mAh con supporto alla ricarica veloce SuperCharge 66W proprietaria del costruttore che migliora la durata in standby. Naturalmente, per non farsi mancare nulla delle caratteristiche top, Mate Xs 2 integra il chip della serie Qualcomm Snapdragon 888.​

​Huawei Mate Xs 2: prezzi e disponibilità

Fino al 31 agosto Huawei Mate Xs 2 sarà in pre-ordine solo su​ Huawei Store​ al prezzo di 1.999,90 euro e, con il deposito di 10 euro, si otterrà uno sconto di 100 euro e in omaggio i nuovi auricolari FreeBuds Pro 2. Sarà in vendita dal 1 settembre, con HUAWEI FreeBuds Pro 2 in omaggio solo fino al 30 settembre. Per tutti i prodotti Huawei disponibili su Amazon il link da seguire è direttamente questo.