iOS 16 beta supporta Apple Pay in Chrome, Edge e Firefox

Finora Apple Pay funziona solo in Safari, ma con iOS 16 Apple potrebbe introdurre la compatibilità della sua piattaforma di pagamenti digitali anche nei browser internet terze parti, tra cui Google Chrome, Mozilla Firefox e Microsoft Edge.

I lavori in corso su Apple Pay nelle versioni beta di iOS 16 sono segnalati tramite post su Twitter pubblicati da Steve Moser, sviluppatore specializzato nell’universo Apple, In particolare Moser rileva la compatibilità di Apple Pay sia con Google Chrome che con Microsoft Edge nella versione beta 4 di iOS 16. Da questa scoperta lo sviluppatore deduce che Apple potrebbe espandere Apple Pay anche in Firefox di Mozilla e, teoricamente, a ogni altro browser terze parti.

In realtà già nel mese di luglio alcuni utenti tramite post su Reddit avevano segnalato la possibilità di effettuare pagamenti con Apple Pay in Firefox, questo con iOS 16 versione beta 3.

Occorre rilevare che nonostante i lavori in corso in iOS 16, per il momento non ci sono tracce della compatibilità di Apple Pay con browser terze parti in macOS Ventura, il prossimo sistema operativo per Mac, anche questo in lavorazione e in versione beta, in arrivo per tutti in autunno.

Questo dipende dal fatto che Chrome, Firefox, Edge e tutti i browser terze parti per iPhone e iPad devono per forza di cose utilizzare il motore di rendering WebKit di Apple, come richiedono le regole di App Store. Viceversa in macOS i browser non Apple possono impiegare motori diversi e proprietari: per questa ragione, come rileva Moser, supporto e compatibilità di Apple Pay con browser terze parti potrebbero non arrivare a breve su Mac.

La mossa di Apple di ampliare Apple Pay a Chrome, Edge e Firefox in iOS 16 (o in futuro) potrebbe essere dovuta alle nuove leggi Digital Markets Act dell’Unione europea che dovrebbero entrare in vigore nella primavera del 2023. Una bozza della legislazione vista da The Register rende illegale per i colossi della tecnologia imporre agli sviluppatori l’impiego di motori di rendering proprietari.

Tre le novità annunciate e attese di Apple Pay in iOS 16 le API dedicate ai pagamenti direttamente dal cruscotto dell’auto con CarPlay, il tracciamento degli ordini dal Wallet, e Apple Pay later che permette di suddividere gli acquisti di prodotti Apple in piccole rate senza costi né interessi. A queste potrebbe aggiungersi anche il supporto alle carte di credito virtuali per migliorare la sicurezza degli acquisti online.

La guida completa di macitynet per usare Apple Pay in Italia è disponibile da questa pagina. Per sapere tutto di iOS 16 vi rimandiamo alla nostra sezione dedicata al nuovo sistema operativo di Apple.