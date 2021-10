Huawei MateView 27, il monitor da gaming a 165 Hz

Huawei annuncia MateView GT 27 pollici, il monitor curvo da gaming con un impressionante refresh rate di 165Hz e una curvatura di 1500R. Il monitor è stato presentato come in grado di ereditare, non solo lo spirito della serie Mate, ma anche il DNA della famiglia GT.

Come facilmente intuibile, HUAWEI MateView GT 27 è un monito da 27 pollici, nato e concepito soprattutto per il gaming. Propone un aspect ratio di 16:9 e una risoluzione dello schermo di 2560 x 1440, con una curvatura di 1500R. E’ calibrato secondo i principi della famiglia GT e gli standard rigorosi per raggiungere un’accuratezza del colore di ΔE<2 e supporta una luminosità di 350 nits, un rapporto di contrasto di 4000:1 e immagini HDR 10 ad alta gamma dinamica.

Come accennato, vanta un refresh rate di 165Hz alla risoluzione QHD, ed è in grado di eliminare efficacemente lo sfarfallio del display per un’esperienza di gioco liscia evitando l’affaticamento degli occhi. Ancora, è dotato della funzione Dark Field Control che permette di individuare i nemici nascosti nel gioco regolando il contrasto sullo schermo, dunque progettato per i giochi First Person Shooter (FPS). Lo si nota anche per la presenza della funzione Crosshairs: anche senza il mirino del gioco, il monitor ne fornirà uno per aiutare gli utenti a puntare rapidamente il nemico e a sparare con precisione.

A livello di connettività vanta una porta HDMI 2.0, una DisplayPort 1.2 e una porta di ricarica USB Type-C per collegare un PC o una console di gioco.

Prezzo e disponibilità

HUAWEI MateView GT 27″ è disponibile in preordine su Huawei Store dal 5 ottobre al 8 novembre al prezzo di 399,90 euro con in regalo HUAWEI Wireless Charging Mouse PAD GT e HUAWEI Wireless Mouse GT. Solo su Huawei Store, depositando un acconto di 10,00 euro, si ottiene uno sconto extra di 50,00 euro. Su Amazon trovate lo store Huawei con monitor e altre periferiche del brand.