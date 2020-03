Hub Orico da 60W con 8 porte e supporto video 8K scontata di 66 euro

I grafici e i videomaker non dovrebbero farsi sfuggire l’attuale offerta attiva su ORICO TB3-S1, un hub professionale che grazie ad un codice viene scontata di 66 euro.

Da quelle che solitamente promuoviamo tra le nostre pagine è diversa sotto molti aspetti anche perché, come abbiamo accennato poc’anzi, si tratta di una soluzione dedicata principalmente ai professionisti.

Differisce innanzitutto nelle dimensioni: è infatti molto più grande e ingombrante (misura all’incirca 21 x 9 x 2,3 centimetri) perché oltre al numero di porte offerte, al suo interno include chip e tecnologie ben superiori alla norma. Ma partiamo innanzitutto dalle prese.

Collegandosi ad una sola USB-C di Mac e computer Windows è in grado di aggiungere, nell’ordine, una porta Thunderbolt 3 (con certificazione ufficiale Intel) da 40 Gbit, una presa DisplayPort con supporto alla risolzuione 8K @ 60Hz, una porta USB-A 3.0, due porte USB-A 3.1, una presa USB-C 3.1, uno slot per schede SD 4.0 con supporto a velocità di trasferimento dati fino a 312 MB/s (tre volte più veloce di una UHS-I) e una porta Gigabit Ethernet RJ45 con supporto velocità fino a 1.000 Mbps.

Oltre a questo offre una funzione che l’azienda chiama Daisy Chain e che nello specifico consente di collegare fino a 6 dispositivi Thunderbolt tramite un’unica porta Thunderbolt.

Chiaramente ORICO TB3-S1 è un hub che necessita di alimentazione per poter funzionare correttamente. Nella confezione è incluso l’alimentatore, il cavo di rete, il cavo Thunderbolt 3. E’ inoltre coperta da 18 mesi di garanzia e supporto tecnico a vita.

L’unica precisazione va fatta soltanto per la potenza: dalla presa USB-C Thunderbolt 3 è possibile collegare anche un computer che viene così alimentato contemporaneamente all’hub. Il sistema eroga 60W ed è quindi in grado di ricaricare anche MacBook Air e simili ma è bene tenere conto del fatto che alcuni MacBook Pro, come altre macchine portatili Windows, talvolta necessitano di 87W o maggiore potenza per poter essere ricaricati: in casi come questi sarà necessario collegare l’alimentatore del computer ad una seconda porta USB-C (per i MacBook Pro non c’è alcun problema: ce ne sono ben 4 tra cui scegliere).

Se siete interessati all’acquisto, come dicevamo al momento ORICO TB3-S1 è in sconto: anziché 330 euro la pagate 263,99 euro spedizione inclusa, praticamente con uno sconto di 66 euro. Basta inserire il codice Y6EUPT3X nel carrello.