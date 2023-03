Offerte di primavera, il caricabatterie da 25W Belkin BoostCharge a solo 12,99€

Se avete un Magsafe, un iPhone o un iPad tra le offerte di primavera c’è quello che vi serve: un caricabatterie Belkin BoostCharge USB-C con una sola porta costa appena 12,99 €, come un “cinese” senza marca

Questo accessorio assomiglia moltissimo a quello di Apple sia nelle dimensioni che nel colore che nei materiali. Non è piccolo quindi come altri che abbiamo presentato nei giorni scorsi (ad esempio questo di Ugreen) . E comunque poco più grande di una spina e ha una qualità garantita dal marchio. Infine offre fino 25W di potenza. Si tratta di prestazioni ideali per chi ha un telefono (non solo un iPhone ovviamente), un tablet, un Magsafe e persino per tenere in vita un MacBook Air.

In questa particolare occasione per la giornata di sconti altro aspetto da tenere in alta considerazione è il prezzo. A 12,99 euro non si trova praticamente nulla con la qualità del Belkin BoostCharge. Costerebbe infatti 24,99 €

