Hyundai ha chiuso le divisioni che si occupavano di motori a combustione

Hyundai ha deciso di chiudere la divisione interna che si occupava dello sviluppo di motori termici e concentrarsi sulle vetture elettriche.

Per 40 anni la casa automobilistica coreana ha sviluppato internamente motori a combustione sfruttati nella sua gamma di veicoli, ma ora ha deciso lo stop allo sviluppo di nuovi motori termici. Lo riferisce Korea Economic Daily spiegando che Park Chung-kook – il nuovo capo della divisione ricerca & sviluppo – ha confermato la mossa con una mail ai dipendenti. “È ora inevitabile convertirsi all’elettrificazione”, ha riferito Park Chung-kook, spiegando che i motori fin qui sviluppati sono stati una grande conquista ma adesso è il momento di cambiare il sistema e creare innovazioni future tenendo conto delle grandi risorse del passato.

Secondo quanto riferito, Hyundai vanta 12.000 dipendenti tra i lavoratori che si occupano di motori, ora tutti in fase di trasferimento alla divisione che sviluppa i Powertrain EV. “I ricercatori dell’unità progettazione motori sono stati trasferiti all’electrification design center, lasciando solo alcuni di questi a occuparsi di modifiche ai motori esistenti”. E ancora: “Il powertrain system development center si sta trasformando in test center per l’elettrificazione, mentre il powertrain performance development center si appresta a diventare electrification performance development center”.

Hyundai Motor Group è uno dei gruppi del settore automotive ad avere investito di più nell’elettrificazione, e nella lineup odierna vanta veicoli 100% elettrici quali KONA Electric 2021, la IONIQ 5 e la Kia EV6, in attesa delle nuove IONIQ 6 e 7.

