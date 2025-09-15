I costi di riparazione per iPhone 17, iPhone Air, iPhone 17 Pro e Pro Max

I preordini sono iniziati e, in vista della disponibilità dei terminali a partire da venerdì 19 settembre, Apple ha pubblicato i costi di riparazione fuori garanzia per gli interventi più comuni per tutti i terminali della gamma iPhone 17, dal modello base passando per iPhone Air fino ai top di gamma iPhone 17 Pro e Pro Max.

Ricordiamo che la garanzia ufficiale copre esclusivamente i difetti di fabbricazione: il primo anno è coperta da Apple, il secondo anno dal rivenditore. Sono così esclusi i danni accidentali, per esempio dovuti a una caduta, invece coperti sottoscrivendo l’estensione di garanzia AppleCare+.

Qui di seguito riportiamo i costi di riparazione per schermo, vetro posteriore, batteria e fotocamera posteriore per ognuno dei terminali della serie iPhone 17:

Schermo incrinato

iPhone 17 – 405€

iPhone Air – 405€

iPhone 17 Pro – 405€

405€ iPhone 17 Pro Max – 489€

Vetro posteriore

iPhone 17 – 169€

iPhone Air – 169€

iPhone 17 Pro – 169€

iPhone 17 Pro Max – 169€

Danni per schermo e vetro posteriore

iPhone 17 – 499€

iPhone Air – 499€

iPhone 17 Pro – 499€

iPhone 17 Pro Max – 585€

Batteria

iPhone 17 – 109€

iPhone Air – 135€

iPhone 17 Pro – 135€

iPhone 17 Pro Max – 135€

Fotocamera posteriore

iPhone 17 – 198,99€

iPhone Air – 198,99€

iPhone 17 Pro – 299€

iPhone 17 Pro Max – 299€

Altri danni

iPhone 17 – 729€

iPhone Air – 859€

iPhone 17 Pro – 899€

iPhone 17 Pro Max – 955€

Nella sezione Altri danni sono inclusi tutti gli altri interventi di grande portata che in molti casi comportano la sostituzione del terminale danneggiato con un modello nuovo o ricondizionato.

Meglio valutare AppleCare+

La buona notizia è che, salvo alcuni piccoli aggiustamenti al rialzo come per esempio per le dimensioni dei display, Apple non ha aumentato i prezzi per le riparazioni principali, che rimangono identici a quelli degli iPhone 16 dello scorso anno.

La cattiva notizia è che i costi rimangono comunque sostenuti per le riparazioni più complesse, con prezzi fuori garanzia che costituiscono una percentuale importante del costo totale di un nuovo terminale. Ancora, sotto copertura AppleCare+ si ottiene anche la sostituzione gratuita della batteria se i test rilevano che la capacità è scesa a meno dell’80% della capacità originale.

Per queste ragioni è consigliabile prendere in considerazione l’estensione di garanzia AppleCare+, almeno per coprire il valore investito nel terminale per il primo o i primi due anni dall’acquisto. Quest’ultima Include fino a due sostituzioni del terminale per furto o smarrimento ogni 12 mesi, interventi illimitati per danni accidentali, inclusi cadute e schizzi, supporto prioritario da parte del team di assistenza tecnica Apple.

Per gli interventi più costosi il piano AppleCare+ prevede il pagamento di una franchigia: per esempio per iPhone Air 29€ per la sostituzione dello schermo, invece di 405€ per lo stesso intervento senza AppleCare+. La franchigia aumenta fino a 99€ in caso di altri danni e sostituzione del terminale, operazione che costa 859€ per iPhone Air senza AppleCAre+.

AppleCare+ costa 9,99 euro al mese oppure 199€ per due anni: è possibile scegliere un piano annuale con pagamenti mensili.

Tutte le novità del 9 settembre

Il 9 settembre, oltre a iPhone Air, Apple ha presentato iPhone 17, iPhone 17 Pro e Pro Max, AirPods Pro 3 e anche l’intera gamma di smartwatch 2025: Apple Watch Series 11, Apple Watch SE 3 e Apple Watch Ultra 3.

Per un riepilogo completo di tutte le novità presentate da Apple il 9 settembre 2025 potete fare riferimento a questo articolo.