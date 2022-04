iPad Air di quinta generazione, più facile rimuovere la batteria

Apple ha da poco presentato l’iPad Air di quinta generazione, dispositivo con chip M1, disponibile in una nuova gamma di colori, dotato anche di una nuova fotocamera frontale con ultra-grandangolo con inquadratura automatica, una porta USB-C e 5G sui modelli Cellular.

iFixit – l’azienda specializzata nella vendita di parti di ricambio e nota per i “teardown” di computer, smartphone e tablet – evidenzia una novità che renderà più semplice effettuare riparazioni nei centri di assistenza: all’interno dell’iPad Air di quinta generazione sono presenti degli adesivi con strappo elastico che semplificano l’estrazione della batteria. Nei precedenti modelli di iPad Air le celle della batteria sono completamente incollate: la rimozione è più complicata e richiede tipicamente l’uso di solventi come l’alcool isopropilico per aiutare a scollare la batteria tenuta in sede.

Le linguette dovrebbero semplificare la sostituzione della batteria nei centri di assistenza indipendenti o per gli utenti che vorrebbero eventualmente provare da soli, ma secondo Macumors al momento Apple continua a sostituire tutto il dispositivo quando l’utente ha bisogno di una nuova batteria per tutti i modelli di iPad.

We're not doing a full teardown of the iPad Air 5, but we did take it apart to investigate—and we were pleasantly surprised to find pull stretch adhesives under the battery!

If only the battery connector were also updated. There's always next year 🤔 pic.twitter.com/QaYs1YRhvZ

— iFixit (@iFixit) March 19, 2022