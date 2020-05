I MacBook Pro 13” 2020 sono pronti per Apple Pro Display XDR ma non tutti

Nelle scorse ore Apple ha introdotto il nuovo MacBook Pro 13” 2020: il nuovo portatile di Cupertino può essere abbinato ed è compatibile con Apple Pro Display XDR, il monitor professionale che la multinazionale ha introdotto in contemporanea con Mac Pro di ultima generazione.

Occorre prestare però attenzione perché non tutti i modelli del nuovo notebook possono essere utilizzati in abbinamento al monitor professionale di Cupertino. Infatti solo i modelli più potenti e costosi, quelli dotati di 4 porte Thunderbolt 3 sono compatibili con Apple Pro Display XDR. Rimangono invece esclusi i due modelli base che mettono a disposizione solo due porte Thunderbolt 3.

Ricordiamo che questo schermo mette a disposizione un pannello IPS LCD 6K, con risoluzione di 6.016 per 3.384 pixel, con densità per pollici di 218 pixel, formato 16:9, contrasto di un milione a uno, gamma cromatica P3, profondità di colore a 10 bit per un miliardo di colori.

L’aggiornamento della compatibilità di MacBook Pro 13” 2020 con il monitor Apple Pro Display XDR è comunicato direttamente dalla multinazionale di Cupertino, tramite un update della pagina delle specifiche tecniche del display. In Italia Apple Pro Display XDR è disponibile per l’acquisto su Apple Store online al prezzo di 5.599 euro.

Ricordiamo invece che il nuovo MacBook Pro 13” 2020 con processori Intel Core di decima generazione, spazio di archiviazione SSD raddoppiato e nuova tastiera Magic Keyboard si può ordinare da questa pagina di Apple Store Italia con consegne entro fine settimana.