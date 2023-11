I migliori microfoni Rode in sconto per il Black Friday

Se siete uno youtuber, un giornalista, un appassionato di video o di podcast sapete che i microfoni RØDE sono tra i migliori nel loro ambito e hanno pochi concorrenti. In tal caso fate un salto su Amazon perché in occasione del Black Friday alcune delle migliori soluzioni di questo marchio sono proposti in offerta speciale.

Microfoni come quelli in promozione spesso sono la scelta primaria sia nel mondo amatoriale che anche in ambito professionale: non solo per i videomaker, gli youtuber, e i giornalisti, ma anche per chi più semplicemente vuole curare in particolar modo la qualità delle proprie riprese audio.

Oggi giorno è un’esigenza, quella di andare oltre le capacità di cattura delle componenti integrate nelle fotocamere e nelle videocamere anche di livello professionale, che può essere soddisfatta acquistando un microfono esterno di alta qualità.

Di seguito come dicevamo trovate diverse soluzioni di RØDE in sconto per il Black Friday:

RØDE Microphones VMGO VideoMic Go Microfono Direzionale per Fotocamere DSLR e Videocamere, 100Hz – 16kHz, Jack 3,5 mm, Nero/Antracite USB In offerta a 68,87 € – invece di 73,00 €

sconto 6% – fino a 27 nov 23

Click qui per approfondire

RØDE Podmic Microfono Dinamico di Qualità Broadcast con Supporto Oscillante Integrato per Podcasting, Streaming, Giochi e Registrazione Vocale, XLR In offerta a 99,00 € – invece di 109,00 €

sconto 9% – fino a 27 nov 23

Click qui per approfondire

RØDE NT-USB Microfono USB a Condensatore Versatile di Qualità da Studio con Filtro Anti-Pop e Treppiede per Streaming, Gioco, Podcasting, Produzione Musicale, Registrazione Vocale e Strumentale In offerta a 118,99 € – invece di 189,00 €

sconto 37% – fino a 27 nov 23

Click qui per approfondire

RØDE Wireless ME Sistema di microfoni wireless ultracompatto con microfoni incorporati, tecnologia GainAssist e portata di 100m per riprese, interviste e creazione di contenuti In offerta a 134,10 € – invece di 214,99 €

sconto 38% – fino a 27 nov 23

Click qui per approfondire

RØDE NT-USB+ Microfono USB a Condensatore Versatile con Filtro Anti Pop e Treppiede per Streaming, Gioco, Podcasting, Produzione Musicale, Registrazione Vocale e Strumentale In offerta a 164,25 € – invece di 188,00 €

sconto 13% – fino a 27 nov 23

Click qui per approfondire

RØDE PodMic microfono USB versatile e dinamico per trasmissioni con connettività XLR e USB per podcast, streaming, gioco, produzione di musica e creazione di contenuti In offerta a 197,10 € – invece di 259,00 €

sconto 24% – fino a 27 nov 23

Click qui per approfondire

Ecco come possiamo aiutarvi per il Black Friday con le pagine di riferimento di macitynet.it.