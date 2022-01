iCloud Private Relay non piace agli operatori europei

In una lettera aperta i principali operatori di telefonia europei, inclusi Vodafone, Telefonica e T-Mobile si oppongono al rilascio e attivazione della funzione iCloud Private Relay di Apple. Pur non essendo una rete protetta VPN, iCloud Private Relay offre una funzione simile in quanto nasconde l’indirizzo IP dell’iPhone dell’utente, crittografando tutto il traffico in uscita dal dispositivo, impendendo così che dati come posizione, attività, navigazione e indirizzo IP vengano usati per creare profili utente dettagliati a scopo di marketing e pubblicità.

Nella lettera aperta gli operatori di telefonia europei dichiarano che iCloud Private Relay impedisce a reti e server di accedere a «dati e metadati di rete vitali». Per questa ragione gli operatori sostengono che l’attivazione di questa funzione, ora in versione beta, avrà «conseguenze significative» nel «minare la sovranità digitale europea». Non solo: sempre secondo gli operatori europei iCloud Private Relay influenzerà anche «la capacità dell’operatore di gestire in modo efficiente le reti di telecomunicazioni».

Servizi e app che offrono connessioni VPN esistono da anni, per questa ragione non risulta chiara la ragione per cui ora gli operatori si oppongono a iCloud Private Relay che offre funzioni e servizi simili. Probabilmente la ragione risiede nella facilità di accesso e nel fatto che sarà attivata di default per tutti gli abbonati iCloud non appena sarà completata la fase beta. In breve gli operatori temono che verrà usato da un grande numero di utenti Apple.

Le iniziative contro il servizio di Apple non si limitano a una lettera aperta: The Telegraph segnala che in Regno Unito gli operatori hanno espresso preoccupazioni al riguardo, oltre che reclami presso le autorità di regolamentazione da parte di O2.

