A IFA 2023 IMOU svela la videocamera di sicurezza con attacco lampadina

IMOU fa il suo ritorno a IFA edizione 2023 presentando le ultime novità di prodotto e le innovative tecnologie dedicate alla Smart Home, con un focus particolare sui temi Smart & Security e Cloud & Connectivity. In vetrina all’evento ci saranno le nuove videocamere per la sicurezza domestica e non solo.

IMOU presenterà alla kermesse le quattro serie IPC, che includono le linee 4K UHD, IMOU SENSE, Innovative Camera e Telecamere a batteria, insieme a numerosi altri servizi e prodotti.

IMOU è nel settore della sicurezza domestica da circa 10 anni e al centro dello stand ci saranno Rex 3D 4K, Knight 4K e Cruiser 2 4K, i protagonisti della linea 4K UHD. Si tratta di di sicurezza 4K con funzionalità progettate per specifici scenari di sorveglianza interna ed esterna.

Per la linea IMOU SENSE, invece, saranno presentate le nuove Bullet 3, Versa 2 e Cruiser 2C: tre telecamere dotate di Intelligenza Artificiale per il rilevamento di persone, veicoli e animali domestici, basati sulla tecnologia proprietaria IMOU SENSE, che offre un riconoscimento fino al 99% più preciso rispetto al passato.

Oltre alle due linee sopra richiamate, il costruttore presenterà anche i prodotti della serie Innovative Camera, tra cui la Bulb Camera, da installare grazie alle viti E26/E27 quindi facili da posizionare ovunque sia presente un porta lampada di queste dimensioni. Ancora le telecamere di sicurezza per interni Cruiser Dual e Ranger Dual, con due obiettivi integrati che coprono facilmente due angoli di sorveglianza distinti e la telecamera Cruiser 4G, che supporta la connessione 4G senza Wi-Fi, e la Rex VT con funzionalità panoramiche, di inclinazione e uno schermo informativo intelligente integrato.

Non solo telecamere

IMOU non presenterà solo nuove camere di sicurezza. A IFA 2023 anche il robot aspirapolvere e lavapavimenti RV2, dotato di stazione base autopulente, oltre alla serratura intelligente Smart Lock – Rock 1, dotata di una fotocamera da 3MP e un obiettivo grandangolare da 150°, insieme al campanello intelligente DB60.

Cloud & Connectivity

Oltre all’universo “Smart & Security”, il marchio ha sviluppato un sistema di accesso per famiglie e proprietari di piccole e medie imprese, offrendo servizi Cloud e tecnologie di connettività avanzate.

A IFA 2023 IMOU presenta anche router AC1200 e AX3000 e switch Gigabit a 5 e 8 porte, che supportano porte di rete gigabit complete, oltre a una gamma di prodotti IoT come sensori, centraline di allarme intelligenti, telecomandi IR, prese e lampadine intelligenti che supportano il protocollo Matter.

Le novità IMOU presentate a IFA 2023 saranno disponibili presso i principali rivenditori online e offline entro la fine dell’anno. Su Amazon è già disponibile il negozio del marchio con tantissimi prodotti per la Casa Smart.

