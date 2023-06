IMOU, le nuove camere di sicurezza pensano al Green, protezione anziani e animali

IMOU, azienda che si occupa della Smart Security e che offre soluzioni complete per la sicurezza domestica annuncia quattro nuove telecamere di sorveglianza. Nel dettaglio, si tratta di Cell Go, Ranger RC, Cruiser 2 e Rex 3D, dispositivi studiati per la stagione estiva e delle partenze, così da mettere al sicuro la propria casa mentre si è in vacanza.

IMOU Cell Go e Cell Go Kit

Il kit in questione comprende una telecamera dal design ricercato, vincitrice del premio Red Dot 2023 e che si integra in diversi ambienti. La fotocamera in questione è dotata di funzionalità avanzate, come rilevamento umano, risoluzione 2K da 3 megapixel, audio bidirezionale e batteria ricaricabile da 5000 mAh, con una autonomia dichiarata di circa 120 giorni. La particolarità di questo kit è la possibilità do acquistare il bundle con pannello solare e staffe per il montaggio in esterno.

Cell Go permette una facile e veloce installazione, senza necessità di cablaggio. Non solo la si può installare in cortile, in cucina, in soggiorno, ma può fungere anche da videocamera VLOG, per registrare momenti di vita quotidiana. Non solo, può anche fungere da hotspot per connettersi direttamente al telefono in aree prive di Wi–Fi, così da offrire il feed di filmati anche in stanze prive di segnale.

Cell Go è certificata IP65, così da poter resistente a intemperie e a condizioni meteorologiche avverse come vento, pioggia e sabbia.

IMOU Cell Go è disponibile al costo suggerito di 69,99€

IMOU Cell Go Kit è disponibile al costo suggerito di 89,99€

IMOU Ranger RC

Ranger RC è la prima telecamera Elder’s care dedicata alla protezione degli anziani che vivono soli. Offre una funzione audio “ascolta e parla in tempo reale”, che si attiva semplicemente premendo il pulsante One-touch posto sulla telecamera. Questo attiverà immediatamente una chiamata tramite l’app IMOUlife.

Dotata di pan & tilt panoramico, Ranger RC ruota automaticamente la videocamera attivando lo scudo per la privacy fisico, in modo da proteggere l’intimità delle persone presenti nella stanza. Il prodotto è disponibile nelle risoluzioni video da 2K+ (4MP) e da 3K (5MP), con visione notturna fino a 10 metri.

IMOU Ranger RC 2K+ è disponibile al costo suggerito di 44,99€

IMOU Ranger RC 3K è disponibile al costo suggerito di 59,99€

IMOU Rex 3D

Anche in questo caso si tratta di una telecamera di sicurezza da interni disponibile in due risoluzioni video – da 3K (5MP) e da 2K (3MP) – motorizzata, con sirena integrata e pan & tilt in grado di ruotare di 360°.

Dotata della tecnologia IMOU SENSE, basata su algoritmi video, audio, offre agli utenti una precisione di riconoscimento del 99% per figure umane e animali domestici. Oltre alle funzioni di rilevamento suoni anomali, smart tracking, Human e Pet Detection, funzione privacy, visione notturna, comunicazione bidirezionale, la camera è in grado di riconosce oggetti ed elaborare i dati in 0,02 secondi, inviando immediatamente una notifica all’app consentendo di monitorare solo ciò che conta, senza ricevere fastidiosi falsi allarmi.

La funzione Pet Detection, è in grado di riconoscere il movimento animale e tracciarlo, con possibilità di pre-registrare messaggi che si attivano quando viene oltrepassata una determinata zona precedentemente definita tramite app. Sì, è eventualmente possibile pre registrare un rimprovero per far sì che il gatto scenda dal divano, o altri messaggi simili.

IMOU Rex 3D 2K è disponibile al costo suggerito di 49,99€

IMOU Rex 3D 3K è disponibile al costo suggerito di 69,99€

IMOU Cruiser 2

Cruiser 2 è la prima telecamera di sicurezza con Wi-Fi 6 dotata della funzione di riconoscimento veicoli. E’ sempre disponibile in due risoluzioni video – da 3K (5MP) e da 2K (3MP) – e offre rilevamento di persone e veicoli assicurando che ogni angolo sia coperto.

Offre modalità di visione notturna e la camera è dotata della tecnologia IMOU SENSE. Certificata IP66, Cruiser 2 offre massima protezione anche contro le intemperie.

IMOU Cruiser 2 2K è disponibile al costo suggerito di 79,99€

IMOU Cruiser 2 3K è disponibile al costo suggerito di 99,99€

Dove acquistarle

Tutte le telecamere del brand imou si trovano su Amazon sulla pagina ufficiale, a partire da questo indirizzo.