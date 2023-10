IKEA impiega i primi furgoni a idrogeno verde in Europa

Nel 2018 IKEA si è prefissata l’ambizioso obiettivo di raggiungere emissioni zero nelle consegne per ogni suo negozio nel mondo: la scadenza è sempre più vicina così il colosso dell’arredamento che già impiega camion elettrici ora adotta anche modelli a celle a combustibile funzionanti con idrogeno verde.

L’Austria è il primo mercato IKEA al mondo ad adottare camion a idrogeno, anche se già da alcuni anni la divisione locale impiega camion elettrici. Oltre alla scadenza ravvicinata prefissata dal colosso, l’ampliamento all’idrogeno è con ogni probabilità dovuto anche a un sostanzioso finanziamento di 4,8 milioni di euro erogato dal Ministero federale austriaco per clima, ambiente, mobilità, innovazione e tecnologia.

I primi camion IKEA a idrogeno verde

I camion a idrogeno IKEA sono realizzati dalla società tedesca Quantron AG in collaborazione con la canadese Ballard Power Systems specializzata in celle a combustibile. Battezzati Quantron QLI si tratta di cinque camion elettrici a celle a combustibile, i primi in assoluto a idrogeno in Europa nella categoria fino a 7,5 tonnellate.

Offrono una autonomia di 400 km permettendo così a IKEA Austria di ampliare i propri servizi di consegna green. Secondo l’AD IKEA Austria Alpaslan Deliloglu la mossa punta a «Dimostrare che una trasformazione verso una consegna a emissioni zero è già possibile oggi».

Invece la responsabile adempimento clienti Melanie Eltzner evidenzia che i camion elettrici sono ottimi per le consegne urbane con più fermate, mentre l’aggiunta dei camion a idrogeno alla flotta permette di iniziare subito a effettuare consegne green in aree più remote dell’Austria.

Idrogeno verde, grigio e bu

I cinque camion IKEA saranno riforniti con idrogeno verde prodotto da Wien Energie. Ricordiamo che l’idrogeno indicato come grigio viene prodotto a partire da combustibili fossili, per lo più gas naturale. Per ottenere invece il cosiddetto idrogeno blu alla fine del processo bisognerebbe catturare il carbonio generato nella creazione dell’idrogeno grigio ma i costi sono ancora proibitivi.

Invece l’idrogeno verde si ottiene tramite l’elettrolisi dell’acqua in speciali celle elettrochimiche alimentate da elettricità prodotta da fonti rinnovabili: è la soluzione più green ma ancora decisamente costosa. Per tutte queste ragioni si ritiene che i veicoli a idrogeno non siano la risposta unica e definitiva alla mobilità a emissioni zero. Tutte le immagini di questo articolo sono di IKEA.

