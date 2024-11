Il Black Friday sconta la cuffia Logitech G Astro A50 con microfono e base di ricarica

Pubblicità

Le cuffie gaming wireless A50 sono un’opportunità imperdibile per tutti i gamer durante questo Black Friday 2024. L’offerta su Amazon è davvero ghiotta, dato che le portate a casa a 239 euro invece di 329 euro. Progettate per soddisfare le esigenze dei gamer più esigenti, queste cuffie rappresentano un concentrato di tecnologia e qualità audio. Compratele direttamente da qui.

Tra i punti di forza, spicca la capacità di connettersi simultaneamente a tre piattaforme diverse, come Xbox, PS5, PC/Mac o Nintendo Switch, grazie al sistema PLAYSYNC AUDIO tramite USB-C. Questa versatilità consente di passare rapidamente da un dispositivo all’altro, adattandosi a sessioni di gioco su più sistemi senza interruzioni.

Il cuore delle A50 è costituito dai driver PRO-G in Graphene, che offrono una resa sonora straordinaria, con bassi profondi, alti cristallini e una precisione posizionale perfetta. Questo li rende ideali per i giochi in cui ogni dettaglio audio può fare la differenza, come ad esempio gli sparatutto in prima persona, soprattutto quelli in modalità competitiva online. Inoltre, la tecnologia wireless LIGHTSPEED a 24 bit garantisce un’esperienza audio immersiva e senza ritardi, portando la qualità del suono a un nuovo livello.

Anche la comunicazione è ottimizzata grazie al microfono integrato, progettato per una qualità vocale di livello professionale, che permette di trasmettere la propria voce con estrema chiarezza, essenziale per le sessioni multiplayer. La funzione di missaggio Bluetooth aggiunge un ulteriore elemento di praticità, consentendo di collegare le cuffie a un secondo dispositivo per chattare su Discord o ascoltare musica mentre si gioca.

Le A50 vantano anche un’autonomia impressionante, con 24 ore di utilizzo continuo, grazie a una batteria che si ricarica facilmente tramite il dock magnetico incluso. L’esperienza è completata dal supporto al software G HUB, che offre la possibilità di personalizzare ogni dettaglio del suono con un equalizzatore parametrico, la riduzione del rumore e molte altre impostazioni avanzate.

Solitamente su Amazon hanno un listino di 329 euro, ma al momento grazie al Black Friday si acquistano a 239 euro.