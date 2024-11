Tesla Cybercab è in tour in Europa

Pubblicità

Il futuro dell’automobile secondo Elon Musk in mostra nel Vecchio Continente, grazie al tour di esposizione organizzato da Tesla per il suo Cybercab che tocca le principali capitali in Europa, da qui fino alla fine di dicembre.

La prima Tesla senza volante né pedali intraprende un tour nelle principali città in Europa: anche se al momento il calendario degli eventi non include tappe in Italia, è molto probabile che con un po’ di pazienza Cybercab farà la sua comparsa anche nel Bel Paese.

Ci sono speranze da qui alla fine del tour programmata per il 31 dicembre, ma non è detto che si interromperà. Già in mostra a Londra, arriverà a Berlino il 22 novembre, il 23 a Parigi, da dicembre anche a Oslo, Stoccolma e Amsterdam.

Il costruttore invita ad ammirare Cybercab che è interamente basato sulla guida autonoma completa Tesla Full Self Driving FSD che secondo Elon Musk sarà pronta per il 2025 o 2026.

Mente il mercato aspettava e desiderava una Tesla dal prezzo più abbordabile, con Cybercab Elon Musk punta alla fine dell’automobile di proprietà. Come Uber si chiamerà dallo smartphone, poi tornerà alla base per ricarica wireless e pulizia robotizzata.

Cybercab comes to Westfield, London pic.twitter.com/0ZvXey54mS — Tesla UK (@tesla_uk) November 20, 2024

Sembra il futuro e, a giudicare dalla sofferenza dei marchi di auto tradizionali, forse lo è davvero. Nel frattempo chi si reca ad ammirare Cybercab può prendere un appuntamento per provare la versione FSD Supervised, che richiede la supervisione costante del guidatore, disponibile sulle altre vetture del marchio, ma solo in alcuni paesi.

Anche se ancora molti dubitano della riuscita di Musk e Tesla nel risolvere la guida autonoma, l’imprenditore sfoggia certezza da ogni poro: arriverà in USA, Cina e forse anche in Europa nel 2025. Regolazioni permettendo.

