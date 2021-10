Il caricabatterie portatile per Apple Watch costa solo 15 euro in offerta

Se la ricarica wireless di Apple Watch risulta problematica, perché non compatibile con il classico standard Qi, ecco la soluzione che fa per voi: il caricabatteria portatile, che sembra un portachiavi, è servito a 15 euro circa. Si acquista direttamente da qui.

Il caricabatteria portatile per Apple Watch che vi proponiamo in sconto è davvero geniale. Grazie al piccolo cavo di ricarica incluso, si trasforma in un portachiavi, da poter attaccare a borse e zaini, così da poterlo trasportare sempre con sé.

Di piccole dimensioni, misura appena 33,8 mm di larghezza, per 9 millimetri di spessore, con un’altezza di 41,8 mm. Il cavo in dotazione, invece, è lungo 22,5 cm, la misura esatta per ripiegarsi su se stesso e fungere da portachiavi.

Disponibile nelle colorazioni bianco, nero, rosso, blu, propone un output di 2W, e un ingresso 5V 1A. Si adatta ad Apple Watch fino alla Series 6, almeno a leggere la descrizione, ma è probabile che funzioni con tutti gli orologi Apple, considerando che il sistema di ricarica è lo stesso per tutti gli smartwatch.

Il caricatore gode di sistemi di sicurezza da sovraccarico di temperature, protezioni contro i corto circuiti, e altro ancora, per essere certi di non rischiare alcun ché.

Il caricatore in questione solitamente ha un prezzo di listino di circa 30 euro, ma al momento lo si può acquistare praticamente alla metà del prezzo. Clicca qui per comprarlo a partire da 15 euro circa, nelle diverse colorazioni disponibili.