Caricatori Aukey con 2 prese USB-C, 36W e 60W di potenza: sconti da 15,99 euro

Se siete alla ricerca di un caricatore con due porte USB-C capace di ricaricare a piena potenza anche un MacBook Pro di ultima generazione, date un’occhiata alle due soluzioni di Aukey attualmente in sconto con un codice a partire da soli 15,99 euro.

Quelli in promozione sono due caricatori la cui unica differenza risiede nella potenza massima erogata: il meno performante è da 36W e ciascuna delle due prese USB-C può erogare fino a 18W. Perciò è una validissima soluzione per ricaricare alla massima velocità fino a due smartphone insieme, come ad esempio due iPhone serie X, XS, 11 o 11 Pro (o una combinazione di questi).

L’altro caricatore invece ha una potenza massima di 60W, quindi oltre a garantire le stesse prestazioni dell’alimentatore sopracitato, può ricaricare correttamente e a piena potenza anche un MacBook Pro. I 60W sono erogati dalla porta inferiore solo nel caso in cui non è collegato nessun altro dispositivo alla presa USB-C superiore, viceversa quest’ultima potrà spingere fino a 18W mentre la porta inferiore erogherà al massimo 45W, comunque sufficienti per ricaricare insieme sia un iPhone di ultima generazione, sia un MacBook o un MacBook Air.

A questo punto è chiaro che la scelta di uno o dell’altro ricadrà unicamente sulle funzioni di cui si ha bisogno: ricaricare a piena potenza due smartphone, oppure uno smartphone e un computer? Per il resto infatti i due caricatori hanno un design pressoché sovrapponibile. Entrambi occupano poco spazio ed usano una spina verticale italiana che ne assicura l’uso anche nelle configurazioni a parete con più prese adiacenti.

Entrambi gli alimentatori sono in vendita su Amazon: il caricatore da 60W costa 55 euro ma con il codice DLLDFS6V si ottiene uno sconto del 40%: lo pagate soltanto 32,99 euro spedizione inclusa.

La versione da 36W costa invece 30 euro: con il codice CM7PPP8S lo sconto è del 50%: lo pagate soltanto 15,99 euro e anche qui la spedizione è compresa nel prezzo.

In entrambi i casi l’offerta scade alla mezzanotte di martedì 21 aprile.