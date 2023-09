Il chip-modem 5G di Apple arriverà nel 2025

Il chip-modem sul quale Apple lavora da tempo arriverà sugli iPhone nel 2025. A riferirlo è l’analista Ming-Chi Kuo, citando sue fonti nella filiera di approvvigionamento della Casa di Cupertino.

In precedenza lo stesso analista aveva riferito del possibile sfruttamento del chip-modem 5G di Apple nell’iPhone SE di quarta generazione e non è chiaro se apparirà prima in questo presunto nuovo modello di iPhone o direttamente sui future generazioni.

Ad aprile di quest’anno, sono circolate voci secondo le quali l’iPhone SE di quarta generazione con modem 5G di Apple, è previsto nel 2025; il chip-modem dovrebbe essere costruito con il processo a 4 nm di TSMC e supportare solo bande inferiori ai 6 GHz, il che significa che inizialmente il mmWave non sarà supportato.

Il modem 5G di Apple dovrebbe slegare quasi definitivamente la Mela da Qualcomm, al momento fornitore esclusivo del chip-modem 5G dei dispositivi Apple, inclusa tutta la lineup di iPhone 14. Da tempo si vocifera che Apple mira a produrre “in casa” un suo chip-modem 5G limitando la sua dipendenza dall’azienda americana, oggi interessata anche a produrre processori in grado di sfidare quelli che troviamo negli iPhone e nei Mac, un passaggio che favorirebbe i concorrenti Android di Apple.

Ricordiamo che persino Qualcomm già nelle sue previsioni interne del 2021 dava per certo l’arrivo di un chip modem Apple nel 2023, anticipando ad azionisti e investitori un brusco calo del fatturato derivante dagli ordinativi di Apple. Ma con il ritardo della componente di Apple, Qualcomm è rimasto finora fornitore esclusivo di chip modem per iPhone.

Nel 2019 Apple e Qualcomm hanno messo fine a tutte le dispute legali in corso, incluse quelle con i subfornitori della Mela. Le due aziende hanno inoltre stipulato un accordo di licenza della durata di sei anni, con validità dal 1° aprile 2019 e possibilità di proroga per ulteriori due anni, e un accordo pluriennale per la fornitura di chipset.

Apple, lo ricordiamo, nel 2019 ha acquisto la divisione di Intel che si occupava dello sviluppo di chip-modem, e da anni si sta occupando dello sviluppo di questo modulo.