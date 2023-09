Apple aiuta gli sviluppatori a migliorare la durata della batteria e le prestazioni delle app

Apple ha inviato una mail invitando gli sviluppatori a visitare il Developer Center di Cupertino e partecipare ad un workshop sull’ottimizzazione delle app.

Nell’invito Apple riferisce che gli sviluppatori che parteciperanno all’evento formativo potranno imparare a massimizzare le performance delle app, offrendo alle persone una migliore esperienza d’uso.

Gli sviluppatori che partecipano al workshop avranno la possibilità di apprendere come ottimizzare l’uso dei framework di Apple, e quali strumenti usare per identificare e risolvere problemi di performance. Ingegneri di Apple saranno a disposizione per offrire supporto, aiuto nel testing delle app e suggerimenti.

L’obiettivo è aiutare gli sviluppatori a migliorare le prestazioni de software, spiegar come individuare elementi che potrebbero rallentare le app, gestire meglio la memoria, creando pp che si avviano più velocemente, che funzionano in modo più efficiente e che consumano meno batteria.

Il workshop si svolgerà il 27 settembre 2023; l’evento è gratuito ed è necessario registrarsi perché i posti sono limitati. Non è indicato quanti posti saranno disponibili e se altri eventi simili si svolgeranno in altri paesi dove la Mela dispone di uffici nei quali possono essere organizzati incontri con gli sviluppatori. A luglio Apple ha annunciato l’apertura di laboratori a Cupertino, Londra, Monaco di Baviera, Shanghai, Singapore e Tokyo, sedi dove gli sviluppatori possono già da ora testare le loro app su Apple Vision Pro e ricevere assistenza direttamente dagli ingegneri della Casa di Cupertino.

Il Developer Center è stato inaugurato nel giugno 2022; si trova accanto al campus dell’Apple Park ed è descritto da Apple come “un centro di eccellenza” progettato per la comunità di sviluppatori con l’obiettivo di consentire loro di “incontrare, avvalersi della collaborazione e imparare dagli ingegneri, dai designer ed esperti vari che lavorano per Apple. Il centro include aree con laboratori dedicati, postazioni, briefing center, uno studio/teatro di registrazione all’avanguardia e altro ancora.