Il colore più apprezzato per iPhone 12 è il blu

La maggior parte delle persone che comprano uno degli iPhone 12 in versione standard e Pro sceglie la versione colorata di blu. E’ quel che scrivono gli analisti Gene Munster e David Stokman in una nota diramata agli investitori, attraverso la quale hanno condiviso alcune statistiche relative alla nuova linea che è stata per metà commercializzata lo scorso mese e per metà proprio ieri.

Per il momento pare che iPhone 12 Pro sia più popolare dell’iPhone 12 ma il dato sarà da aggiornare tra qualche settimana, quando iPhone 12 mini e iPhone 12 Pro Max, in preordine da ieri e in commercio da venerdì prossimo, avranno avuto il loro giusto spazio nel mercato. Secondo gli analisti i due telefoni rilasciati poche ore fa avranno un vantaggio non indifferente rispetto ai primi due modelli lanciati a ottobre, ovvero quello di beneficiare di una disponibilità di scorte superiore.

«Precisiamo che non ci aspettavamo grosse modifiche nei tempi di consegna questa mattina, visto che la fornitura di iPhone 12 mini e iPhone 12 Pro Max è probabilmente superiore a quella del 12 e 12 Pro in preordine dal 16 ottobre». Tuttavia, come abbiamo scritto poco fa in un altro articolo, alcuni modelli sono andati più a ruba rispetto ad altri, visto che per ciascun modello è possibile scegliere tra tre diversi tagli di memoria e più colorazioni.

Secondo i due analisti, pare che l’iPhone che tira di più è quello disponibile nella nuova colorazione Blu Pacifico mentre il taglio di memoria più popolare è quello da 128 GB, ovvero il modello con la capacità più bassa disponibile.

L’ipotesi si basa sulla velocità con cui la disponibilità di questi due modelli è subito slittata a 2-3 settimane rispetto agli altri modelli, ma si tratta appunto di una opinione visto che non è possibile conoscere né il numero di unità prodotte per ciascun modello né in quali quantità. Difficilmente Apple produce lo stesso numero di unità tra un taglio di memoria e l’altro così come probabilmente produce in maniera maggiore i colori neutri, come il grafite e la versione argento, che sono disponibili fin dagli albori dei primi iPhone e che generalmente sono anche quelli più diffusi.

Se volete saperne di più sui nuovi iPhone potete leggere le nostre recensioni di iPhone 12 Pro e iPhone 12.