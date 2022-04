Meta pensa ancora a moneta digitale e NFT

Finora i progetti di Facebook, ora Meta, nel campo delle valute digitali sono stati un fiasco, ma la multinazionale dei social e del metaverso non ha affatto rinunciato alle sue ambizioni, anzi progetta una nuova moneta digitale, internamente indicata come Zuck Buck, letteralmente il dollaro di Zuckerberg, oltre che novità in campo NFT.

L’annuncio di Facebook Libra risale al 2019, ma la valuta digitale, poi rinominata Diem, è stata fin dall’inizio ostacolata dalle autorità che temevano un rafforzamento del potere di Facebook oltre i social fino alla finanza, uno scenario non auspicabile per una società con policy controverse su privacy e dati utente.

Non sorprende così che i nuovi piani trapelati puntino a soluzioni diverse rispetto alle criptovalute. Secondo le fonti sentite da Financial Times Meta – Facebook ora punterebbe a gettoni in-app gestiti centralmente dalla società, simili a quelli che già da tempo vengono proposti nelle principali piattaforme di gioco, come per esempio Roblox. Per certi aspetti sarebbe un ritorno ai Facebook Credits introdotti nel 2009 e poi estinti.

Allo stesso modo il colosso di Zuckerberg starebbe anche valutando ricompense simili per i creatori di contenuti più seguiti e popolari nelle sue piattaforme, per esempio monete dei creatori per gli influencer Instagram e gettoni di reputazione per i partecipanti dei gruppi Facebook. Internamente si ritiene che questi strumenti possano contribuire alla auto moderazione delle comunità. Ma la società potrebbe anche introdurre servizi finanziari più convenzionali, come per esempio prestiti per piccole società.

Sia la moneta digitale, il dollaro di Zuckerberg, che gettoni di reputazione e per creatori, sono nelle prime fasi di sviluppo e potrebbero essere modificati o addirittura completamente cancellati. Più avanzati invece sembrano i progetti per gli NFT sostenuti da pubblicità e anche a pagamento che potrebbero essere introdotti su Facebook già verso la metà del mese di maggio, a cui potrebbe seguire il supporto per gruppi NFT.

L’obiettivo di Facebook Meta sembra quello di evitare tutti gli ostacoli imposti da autorità e regolamenti, puntando su soluzioni di moneta digitale e NFT gestiti centralmente, idonei per incrementare i profitti dalla base social esistente, utili in vista del Metaverso.

Tutti i colossi della tecnologia sono interessati alle criptovalute o stanno osservando attentamente gli sviluppi, anche Apple e Google.