Il fotografo di viaggi Austin Mann ha testato iPhone 16 Pro e iPhone 16 Pro Max

Come ormai tradizione, il fotografo specializzato in viaggi Austin Mann ha avuto modo di provare in anteprima i nuovi iPhone, evidenziando quest’anno i risultati che è possibile ottenere con iPhone 16 Pro e iPhone 16 Pro Max.

Per testare gli iPhone 16 Pro questa volta Mann si è recato in Kenya, evidenziando nel suo blog test con i muovi controlli, la foto­camera Fusion da 48MP con sensore quad-pixel di seconda generazione, le prestazioni della registrazione audio con i quattro microfoni integrati e gli stili fotografici.

Mann ha scattato oltre 10.000 foto e girato oltre 3TB di video ProRes. Il fotografo, spiega: “Ancora una volta, il camera team di Apple ha progressivamente affinato l’esperienza fotocamera. Il nuovo sensore dell’Ultra‑grandangolo da 48MP offre risultati straordinari, gli Stili Fotografici offrono nuovi strumenti per personalizzare le immagini, e il Controllo foto­camera offre un modo più rapido per accedere alla fotocamera e catturare scatti”.

“Negli ultimi due anni”, dice ancora Mann, “il passaggio da Lightning a USB-C è stato il miglioramento più rilevante per progetti come i nostri. Scattare ProRes Log con frame rate elevati direttamente su SSD ha rappresentato una svolta significativa e abbiamo apprezzato anche la ricarica rapida, le nuove opzioni di accessori e altre funzionalità Pro”.

Sul sito del fotografo trovate la recensione delle fotocamere di iPhone 16 Pro dal suo punto di vista, oltre a poter ammirare tutta una serie di bellissimi scatti. Mann indica ancora cosa vorrebbe in futuro e indica suggerimenti per chi usa iPhone per lavori professionali in ambito fotografia.

Tra le peculiarità degli iPhone di quest’anno il citato Controllo fotocamera, un nuovo modo per aprire al volo la fotocamera, scattare una foto e iniziare a registrare un video. Il controllo in questione consiste in un interruttore sensibile al tocco che riproduce la sensazione del clic, un sensore di che rileva il tocco leggero, e un sensore capacitivo che permette interazioni touch. L’anteprima della fotocamera aiuta l’utente a perfezionare l’inquadratura e a regolare altre opzioni, come zoom, esposizione e profondità di campo, per comporre una foto o un video scorrendo il dito.

Apple ha fatto sapere che più avanti in autunno, Controllo fotocamera si arricchirà di un otturatore a due fasi che permetterà di bloccare automaticamente esposizione e messa a fuoco con una leggera pressione del dito, così si potrà cambiare l’inquadratura mantenendo comunque il soggetto a fuoco. Gli sviluppatori possono sfruttare Controllo fotocamera in app di terze parti come Kino, che offrirà la possibilità di regolare il bilanciamento del bianco e impostare i punti di messa a fuoco, anche a vari livelli di profondità.