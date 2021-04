Il kit di Xiaomi per cominciare con la domotica costa 64,82 euro

Mettete un po’ di tecnologia Smart nella vostra abitazione utilizzando il kit di Xiaomi, al momento in vendita su Gearbest a 64,82 euro. Si tratta di un kit sei-in-uno perché in confezione sono disponibili cinque diversi sensori e un hub per controllare tutto tramite l’applicazione.

Uno di questi è il sensore porta-finestra che si compone di due pezzi, da fissare con l’adesivo al profilo della porta o della finestra di cui si intende controllare l’apertura e la chiusura.

In pratica uno dei due si fissa alla cornice della porta/finestra, l’altro alla porzione di parete adiacente: tramite l’impiego di due sensori il sistema capisce quando si trovano vicino (e quindi quando la porta è chiusa) e quando invece non sono collegati tra loro (e quindi quando la porta è aperta). E’ l’utente poi a decidere se ricevere una notifica ogni qual volta la porta o la finestra viene aperta oppure chiusa, con quale frequenza e in quale fascia oraria.

Il secondo sensore in confezione è costituito da una piccola lampada dotata di sensore di movimento, che può essere usata sia per essere accesa automaticamente ogni qual volta viene riconosciuto il passaggio di una persona o di un animale all’interno del campo d’azione, sia per notificare anche l’avvenuto riconoscimento del movimento tramite un’avviso sullo smartphone. Anche qui è l’utente, dopo aver installato il sensore, a decidere come deve funzionare nei vari momenti della giornata.

Il terzo accessorio in dotazione è un sensore di temperatura ed umidità, capace per l’appunto di rilevare la variazioni di entrambi i parametri con un errore di più o meno 0,3°C per quanto riguarda la temperatura e del più o meno 3% per quanto riguarda invece l’umidità. Questo sensore può essere impiegato ad esempio per controllare il funzionamento di un impianto di riscaldamento o per notificare il raggiungimento di una certa soglia di valore nell’ambiente in cui viene installato.

Il quarto dispositivo del pacchetto è un interruttore, utile per controllare a distanza un qualsiasi dispositivo Smart, che sia una luce oppure un elettrodomestico. L’ultimo invece è una presa che, oltre a garantire l’accensione e lo spegnimento del dispositivo collegato, rileva anche una serie di statistiche, come potenza e consumi, in modo da poter tenerne d’occhio l’utilizzo nel tempo.

C’è come dicevamo anche l’hub al quale si collegano senza fili tutti questi accessori, in modo da poter essere controllati e monitorati dall’app abbinata. Il sistema supporta il protocollo Zigbee, oppure può essere controllato sia tramite collegamento WiFi che Bluetooth. Chi desidera comprarlo, come dicevamo, lo trova in vendita su Gearbest a 64,82 euro.

L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.