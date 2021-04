Asphalt supera il miliardo di download su tutte le piattaforme

Gameloft annuncia che la serie Asphalt, uno dei franchise di corse arcade più longevi, più scaricati e premiati al mondo, ha raggiunto il traguardo di un miliardo di download su tutte le piattaforme. Il franchise di Asphalt, che festeggia quest’anno il sedicesimo anniversario, è stato lanciato nel 2005 con Asphalt Urban GT, originariamente reso disponibile per telefoni Java, N-Gage e Nintendo DS, fino ad arrivare all’ultimo successo Asphalt 9: Legends, disponibile su App Store, Google Play, Microsoft Store, Nintendo Switch e macOS.

Inoltre Gameloft annuncia che Asphalt 9: Legends sarà presto lanciato, free-to-play, su console Xbox Series X e S e Xbox One, con supporto cross-play e cross-save per i giocatori su Windows 10. Altri dettagli saranno annunciati nei prossimi giorni.

Per festeggiare il traguardo del miliardo di download, sono previsti eventi a tempo limitato su Asphalt 8: Airborne e Asphalt 9: Legends, in cui i giocatori avranno la possibilità di sbloccare nuovi premi e ricompense.

«Per oltre 20 anni, Gameloft è sempre stata all’avanguardia in termini di esperienza ludica su dispositivi mobile e, poco più di 15 anni fa, abbiamo dato il via a un franchise che rimane tuttora uno dei nostri marchi principali, Asphalt», dichiara Thomas Aurick, VP of Creation at Gameloft. «Negli anni successivi, abbiamo trasformato Asphalt nel franchise di corse più facilmente accessibile al mondo. Questo è solo l’inizio per Asphalt e, con l’imminente lancio di Asphalt 9: Legends sulla piattaforma Xbox, ci impegniamo ulteriormente a portare chiunque, su qualunque piattaforma di gioco un’esperienza racing oltre ogni immaginazione».

Vi ricordiamo che Asphalt 9: Legends si scarica da qui per iOS e qui per Mac, mentre Asphalt 8: Airborne è disponibile a questo indirizzo. Tutti i giochi sono free to play.