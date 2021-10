Il Maialino di Natale è il nuovo libro dell’autrice di Harry Potter

Sugli scaffali delle librerie di tutto il mondo c’è un nuovo libro di J.K. Rowling, la scrittrice divenuta famosa con la saga di Harry Potter: si intitola Il Maialino di Natale ed è un romanzo per lettori dagli otto anni in su, edito in Italia da Salani e già tradotto in più di venti lingue, corredato dalle illustrazioni dell’artista Jim Field e pieno «Della tenerezza irresistibile dellʼinfanzia di fronte al grande mistero della perdita».

«L’affettuosa, inesauribile fantasia dell’autrice e la compassione verso le persone e gli oggetti amati che assorbono i sentimenti umani sono la celebrazione del calore della famiglia, del prendersi cura e del sentirsi capiti e della autentica sostenibilità delle cose». Il protagonista è Jack, un ragazzino che «adora il suo maialino di pezza, Mimalino, detto Lino. E’ sempre lì per lui, nei giorni belli e in quelli brutti. Una vigilia di Natale, però, succede una cosa terribile: Lino si perde. Ma la vigilia di Natale è il giorno dei miracoli e delle cause perse, è la notte in cui tutto può prendere vita… anche i giocattoli» si legge nella trama.

«Jack e il suo nuovo pupazzo, il Maialino di Natale (fastidioso sostituto fresco di negozio), si imbarcano in un piano audace. Insieme intraprenderanno un viaggio mozzafiato nella Terra dei Perduti, dove ‒ con lʼaiuto di un portapranzo parlante, di una bussola coraggiosa e di un essere alato di nome Speranza ‒ cercheranno di salvare il miglior amico che Jack abbia mai avuto dal terribile Perdente: un mostro fatto di rottami che divora ogni cosa».

Il libro è già acclamato come un trionfo e sembra essere destinato a diventare un classico amato da adulti e bambini: secondo Evening Standard è «il suo miglior libro dai tempi di Azkaban» (la prigione dei maghi della saga di Harry Potter, ndr), mentre il Daily Mail lo definisce «una meravigliosa nuova storia di una scrittrice che capisce veramente cosa vuol dire essere un bambino».

Per celebrare il lancio del nuovo libro, l’autrice parteciperà a uno speciale evento per famiglie all’Alexandra Palace di Londra che si potrà seguire anche in streaming online sul sito jkrowlingstories.com domenica 17 ottobre a partire dalle ore 11:00 italiane. Rowling ha anche scritto un pezzo per il Sunday Times nel quale ha raccontato da dove è nata l’ispirazione per il libro e ne ha parlato anche nello show di Claudia Winkleman su BBC Radio 2 andato in onda sabato 9 ottobre (l’intervento si può riascoltare qui).

In definitiva Il Maialino di Natale è un’avventura commovente che descrive l’amore di un bambino per la sua cosa più preziosa e mostra fino a che punto è disposto a spingersi per trovarla: una storia di cui innamorarsi per tutta la famiglia, a firma di uno dei più grandi narratori al mondo. Il romanzo segue il ritorno dell’autrice scozzese alla pubblicazione per i bambini avvenuto lo scorso anno con la fiaba “L’Ickabog“, serializzata online durante il lockdown.

L’ultimo libro della Rowling è in vendita nel formato cartonato con sovraccoperta al prezzo di 18,90 euro ed è già in vendita su Amazon a 17,96 euro. E’ disponibile anche in formato audiolibro in italiano su Audible.