StarCraft, Blizzard lavora ancora allo sparatutto

Pubblicità

Con ambientazione fantascientifica StarCraft ha contagiato le menti di milioni di giocatori dal primo titolo del 1998 fino all’edizione remastered del 2017: in passato Blizzard ha già provato a realizzare un gioco sparatutto in prima persona FPS ambientato nell’universo StarCraft, ma finora non c’è mai riuscita: ora un libro in uscita svela che lo sviluppatore ci ta provando ancora e che questa potrebbe essere la volta buona.

Il primo tentativo risale agli inizi degli anni 2000 con StarCraft Ghost, ma il progetto prima cominciò ad accumulare tempi impossibili di sviluppo, per poi finire in un limbo indefinito fino alla cancellazione. Quasi venti anni dopo è emersa l’esistenza di un progetto interno di Blizzard denominato Ares, anche questo terminato prima di dare frutti. Solo dopo la cancellazione si è appreso tatuarsi di un altro sparatutto StarCraft non andato a buon fine.

Neil corso degli anni Blizzard si è concentrata su altri strategici in tempo reale con la serie StarCraft II, dando invece la precedenza a World of WarCraft, Diablo e negli sparatutto a Overwatch.

Ma I fan della saga e dello storico sviluppatore non devono demordere, infatti Jason Schreier, autore di un libro su Blizzard in uscita a dicembre ha svelato in un podcast IGN che sono in corso i lavori sul mitologico sparatutto. Non solo: questa potrebbe essere la volta buona perché a dirigere l’impresa ci sarebbe Dan Hay, da anni coinvolto nella saga Far Cry fino a esserne diventato il direttore creativo.

Chissà se l’unione delle forze Microsoft – Blizzard e la direzione di Dan Hay faranno la differenza. Lo sparatutto va benissimo, ma per i fan più sfegatati di StarCarft il vero sogno proibito rimane un gioco multiplayer online alla World of WarCraft.

Il libro di Schreier intitolato Play Nice: The Rise, Fall, and Future of Blizzard Entertainment uscirà in inglese il 5 dicembre ed è già possibile preordinarlo da questa pagina di Amazon sia in edizione cartacea che in formato Kindle.

Con l’acquisizione di Blizzard ora Microsoft ricava più dai giochi che da Windows.