Il mini PC Beelink SER3 è in sconto a 330,82 €

Se vi serve un computer per lavorare in smart working, per studiare e fare ricerche, o più semplicemente per navigare online, fare acquisti e tenersi aggiornati tra news e social, non fatevi sfuggire l’offerta attualmente attiva sul mini PC Beelink SER3, una valida soluzione salvaspazio dalle alte prestazioni.

Questo computer usa un processore AMD Ryzen 7 3750H fino a 4 GHz, affiancato da una scheda grafica Radeon RX Vega 10 da 1400 MHz e 8 GB di RAM di tipo DDR4 con possibilità di espansione fino a 64 GB complessivi.

C’è un disco SSD Nvme da 256 GB ma anche qui si può eventualmente sostituire con un altro disco fino a massimo 2 TB di capacità, il WiFi 5.0 e il Bluetooth 4.0 per la connessione degli accessori.

Dal punto di vista della connettività l’utente ha a disposizione quattro prese USB-A 3.0 e una USB-C, due HDMI con supporto a monitor fino a risoluzione 4K a 60 fps, una presa jack audio da 3,5 millimetri e una porta RJ45 da 1.000 Mbps per la connessione a internet via cavo.

La scocca è realizzata in metallo, con fori per la dissipazione del calore, e il sistema operativo con cui arriva è Windows 10.

Questo mini PC è piuttosto compatto (misura all’incirca 13 x 11 x 4 centimetri) e ha la particolarità di poter essere fissato verticalmente sul retro di un TV o di un monitor sfruttando la piastra con attacco VESA inclusa in dotazione: in questo modo è possibile realizzare una specie di postazione simile all’iMac di Apple.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto, lo trovate attualmente in sconto: invece di 529,31 € risparmiate il 38% pagandolo 330,82 €.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.