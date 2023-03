OnePlus Nord è su Amazon a 299 euro nella versione 12 GB di RAM

OnePlus è uno dei marchi che più attira nella fascia media, complice il buon rapporto qualità prezzo e le prestazioni di fascia medio alta: ad esempio, OnePlus NORD è in offerta su Amazon a 299,99 euro, o cinque rate da 59,80 senza interessi.

Andato esaurito durante i primi giorni di disponibilità, OnePlus Nord è stato, ed è, uno dei terminali più apprezzati dal pubblico, perché ha segnato il ritorno del marchio alla filosofia iniziale, ossia quella di proporre terminali a prezzi contenuti e con un buon hardware a supporto. Nel corso degli anni questa idea è un po’ andata perdendosi, ma OnePlus NORD è un terminale dal prezzo contenuto, che non trascura le specifiche tecniche.

Lo smartphone è equipaggiato, infatti, con un processore Qualcomm Snapdragon 765G 5G, che si unisce a una memoria RAM da 12 GB e una ROM da ben 256GB. Il display è Fluid AMOLED da 6.44 pollici con frequenza di aggiornamento di 90 Hz e 2.048 livelli di luminosità automatica.

Anche dal punto vi vista di batteria e ricarica si difende bene. OnePlus Nord supporta la caratteristica Warp Charge 30T, in grado di portare la batteria da 4.115 mAh al 70% in appena mezz’ora, dunque adatta anche e soprattutto per un pubblico di gamer.

Molto evoluto anche il comparto fotografico per via del sensore Sony IMX586 da 48 MP, con obiettivo di ampia apertura f/1.75, stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS), un altro sensore ultra grandangolare da 8 MP, una fotocamera macro; a questo si aggiunge anche una doppia fotocamera frontale, con sensore principale da 32 MP.

Al momento, il terminale si acquista, nella versione con 12 GB di RAM e 256 GB di memoria a 299 euro direttamente su Amazon, cliccando a questo indirizzo.

Durante il Mobile World Congress 2023 OnePlus ha confermato che quest’anno lancerà il suo primo smartphone pieghevole per sfidare Samsung.