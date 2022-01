Il monitor per computer Air-Clenz sterilizza l’aria, al CES 2022

Permettere a tutti di lavorare negli ambienti al chiuso insieme alle persone sane: si chiama Air-Clenz Systems ed è un sistema di eliminazione degli agenti patogni dall’aria emessa mentre ci si trova davanti al computer, andando così a sanificare l’ambiente per mantenerlo fresco e sicuro.

La pandemia di COVID-19 ha letteralmente scosso il settore tecnologico e lo vediamo dagli annunci che si sono susseguiti in queste ore al Consumer Electronics Show di Las Vegas, la più grande fiera al mondo di settore. Anche quest’anno hanno rappresentato una importante fetta dell’evento. L’azienda di cui sopra risiede ad Atlanta, in Georgia, e si è costituita attraverso l’unione di inventori, scienziati e altre persone di spicco con l’intento di risolvere le principali sfide causate dalla pandemia in tutto il mondo.

La tecnologia è stata dimostrata attraverso uno speciale monitor e un dispositivo da agganciare a quello dei portatili ed è diretta alla raccolta, all’isolamento e alla rimozione degli agenti patogeni dall’aria espirata prima ancora che abbiano la possibilità di disperdersi e di essere così trasmessi ad altri. Secondo gli inventori questo sistema si adatta alla maggior parte degli ambienti in cui le persone sono sedute quindi anche scuole, uffici, chiese e luoghi di culto, teatri e mezzi di trasporto. Ma anche nei luoghi più ristretti, come ad esempio gli ascensori.

Così i luoghi di lavoro saranno più sani e i lavoratori più produttivi e felici – hanno spiegato – visto che l’aria viene catturata e ripulita rapidamente da potenziali virus e altri agenti inquinanti e contaminanti: in pochi secondi il sistema sarebbe infatti in grado di catturare il 95% dell’aria espirata da una persona reimmettendola poi nell’ambiente con un sistema di filtraggio capace, secondo i produttori, di ridurre del 99,97% la presenza di virus come quelli del raffreddore e dell’influenza. Allo stesso tempo i datori di lavoro che desiderano un ambiente di lavoro sano e sicuro «hanno ora a disposizione una soluzione per quando i propri dipendenti torneranno in ufficio».

